पेट्रोल - डिझेल दरवाढीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा महत्त्वाचा इशारा, 'जागतिक संकटामुळे...'

CM Devendra Fadnavis on Petrol and Diesel Prices : तब्बल 12 दिवसांमध्ये पेट्रोल - डिझेलमध्ये चौथ्यांदा दरवाढ झाली आहे. अशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील जनतेला महत्त्वाचा इशारा दिला आहे.
CM Devendra Fadnavis on Petrol and Diesel Prices : अमेरिका - इराण यांच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून संघर्ष सुरु आहे. यामुळे अनेक देशावर इंधन टंचाईचे संकट कोसळलं आहे. अशात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडत आहेत. तब्बल 12 दिवसांमध्ये पेट्रोल - डिझेलमध्ये चौथ्यांदा दरवाढ झाली आहे. सतत वाढत असलेल्या दरवाढीमुळे इंधन भारतात पण इंधन तुटवडा आहे की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही इंधन बचवा करण्यासाठी आवाहन केलंय. त्यामुळे भारतात इंधन टंचाईचं संकट गडद झालंय अशी भीती भारतीयांमध्ये आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन केलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशात चौथ्यांदा पेट्रोल - डिझेलचे भाव वाढण्यामागे जागतिक संकटामुळे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात इंधनटंचाई निर्माण होण्याच्या अफवा जोर धरत आहेत. त्यामुळे मी जनतेला आवाहन करतो की, पेट्रोल - डिझेलची साठेबाजी करू नका. एवढंच नाही तर त्यांनी पेट्रोल - डिझेलची साठेबाजी करण्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.
तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोल-डिझेलसंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. काही लोक शेतीसाठी डिझेलचा वापर करतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबद्दल नीट लक्ष घालून नियोजन करा, असे आदेश दिले आहेत. कुणालाही साठेबाजी न करू देऊ नका, असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच आवश्यकतेनुसार डिझेल मिळावे याचा प्रयत्न सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितलंय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, काही ठिकाणी तणावाची स्थिती तयार झालीय. पण ही स्थिती सर्वदूर नाही. एखाद्या ठिकाणी एखादी घटना घडते ती जास्त हायलाईट होत आहे. पण तेसुद्धा होऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असं ते म्हणाले.
दरम्यान संभाजीनगर जिल्ह्यातील 363 पेट्रोल पंप बंद अशी माहिती समोर आली आहे. इंधन तुटवड्यामुळे पेट्रोल पंप बंद असल्याची माहिती मिळाली आहे. इंधन टंचाईमुळे सामान्य जनता हैराण झाली आहे. पेट्रोल पंप ओनर असोसिएशनने 60 पेट्रोल पंप बंद असल्याचं सांगितलंय.