/11 ऑक्टोबर रोजी मुंबई, पुणे, दिल्ली येथे किती आहेत पेट्रोल डिझेलचे दर? जाणून घ्या आजचे ताजे इंधन दर

Petrol And Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये होणारे बदल हे अनेकांच्या बजेटवर परिणाम करणारे ठरतात. त्यामुळे प्रवासाला बाहेर पडत असताना वाहनचालक पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनाच्या ताज्या किंमती कशा आहेत याविषयी जाणून घेण्यात इच्छुक असतात. तेव्हा देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दर जाहीर केले असून त्यात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. आजच्या दरानुसार, दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर 102.12 प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर 95.20 प्रति लिटर इतका आहे. दरम्यान मुंबई, नोएडा, लखनऊ आणि पटना यांसारख्या शहरांमध्ये हे दर वेगवेगळे आहेत. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे विविध राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांमधील तफावत.
दिल्ली 102.12 रुपये प्रतिलिटर
नोएडा 101.96 रुपये प्रतिलिटर
मुंबई 111.31 रुपये प्रतिलिटर
कोलकाता 113.51 रुपये प्रतिलिटर
चेन्नई 107.77 रुपये प्रतिलिटर
गुरुग्राम 102.97 रुपये प्रतिलिटर
लखनऊ 101.86 रुपये प्रतिलिटर
पटना 113.37 रुपये प्रतिलिटर
जयपुर 112.66 रुपये प्रतिलिटर
बेंगलुरु 111.68 रुपये प्रतिलिटर
दिल्ली 95.20 रुपये प्रतिलिटर
नोएडा 95.44 रुपये प्रतिलिटर
मुंबई 97.97 रुपये प्रतिलिटर
कोलकाता 99.82 रुपये प्रतिलिटर
चेन्नई 99.55 रुपये प्रतिलिटर
गुरुग्राम 95.64 रुपये प्रतिलिटर
लखनऊ 95.36 रुपये प्रतिलिटर
पटना 99.36 रुपये प्रतिलिटर
जयपुर 98.25 रुपये प्रतिलिटर
बेंगलुरु 99.56 रुपये प्रतिलिटर
काही ठिकाणी पेट्रोल हे स्वस्त तर काही ठिकाणी ते महाग का असते असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे कर. याव्यतिरिक्त अंतिम किंमतीमध्ये विक्रेत्यांचे कमिशन आणि इंधन पुरवठ्याशी संबंधित खर्चाचाही समावेश असतो. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींचा देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावांवर परिणाम होतो. जेव्हा जागतिक बाजारातकच्च्या तेलाच्या किंमती या महाग होतात तेव्हा इंधन दर सुद्धा वाढतात.