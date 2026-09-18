Petrol And Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातील चढ उताराचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर सुद्धा पडत असतो. इंधनाचे भाव बदलले की रोजच्या बजेटवर सुद्धा याचा परिणाम होतो. 18 सप्टेंबर 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये बदल झालेले नाहीत. तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
दिल्ली - 102.12 रुपये प्रति लिटर
मुंबई - 111.31 रुपये प्रति लिटर
कोलकाता - 113.51 रुपये प्रति लिटर
चेन्नई - 107.78 रुपये प्रति लिटर
गाजियाबाद - 101.76 रुपये प्रति लिटर
पटना - 113.35 रुपये प्रति लिटर
नागपुर - 111.90 रुपये प्रति लिटर
देहरादून - 103.54 रुपये प्रति लिटर
आगरा - 101.66 रुपये प्रति लिटर
दरभंगा - 114.16 रुपये प्रति लिटर
लखनऊ - 101.86 रुपये प्रति लिटर
मुजफ्फरपुर - 114.10 रुपये प्रति लिटर
भोपाल - 114.45 रुपये प्रति लिटर
बेंगलुरू - 111.68 रुपये प्रति लिटर
दिल्ली - 95.20 रुपये प्रति लिटर
मुंबई - 97.97 रुपये प्रति लिटर
कोलकाता - 99.82 रुपये प्रति लिटर
चेन्नई - 99.56 रुपये प्रति लिटर
गाजियाबाद - 95.36 रुपये प्रति लिटर
पटना - 99.36 रुपये प्रति लिटर
नागपुर - 98.20 रुपये प्रति लिटर
देहरादून - 95.93 रुपये प्रति लिटर
आगरा - 95.02 रुपये प्रति लिटर
दरभंगा - 100.10 रुपये प्रति लिटर
लखनऊ - 95.36 रुपये प्रति लिटर
मुजफ्फरपुर - 100.05 रुपये प्रति लिटर
भोपाल - 99.55 रुपये प्रति लिटर
बेंगलुरू - 99.56 रुपये प्रति लिटर
25 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात बदल झाले होते. यावेळी पेट्रोलच्या किंमती या 2.61 प्रति लिटरने महागलं होतं तर डिझेलच्या किंमती या 2.71 प्रति लिटरने महागलं होतं.
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