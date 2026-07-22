/22 जुलै रोजी काय आहे पेट्रोल डिझेलचा भाव? वाहनाची टाकी फुल करण्यापूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर

Petrol And Diesel Price Today : मागील काही महिन्यांपासून पेट्रोल डिझेल सारख्या इंधन दरात सतत चढ उतार होत आहेत. इराण आणि अमेरिकेचं युद्ध पुन्हा पेटल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झालेली आहे. तसेच होर्मुजवर पुन्हा एकदा निर्बंध घालण्यात आले असून यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. आज सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ केलेली नाही. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचा पेट्रोल डिझेलचा प्रति लिटर दर जाणून घेऊयात.
पेट्रोल पंपावर जाऊन गेल्यावर जर तुम्हाला पेट्रोलच्या क्वालिटीवर जरा जरी शंका असेल तर तुम्ही त्याची तपासणी करू शकता. पेट्रोल पंपांवर 'फिल्टर पेपर टेस्ट' आणि 'डेन्सिटी टेस्ट करण्याच्या सुविधा उपलब्ध असतात. जर फिल्टर पेपरवर टाकलेले पेट्रोलचे काही थेंब कोणताही डाग न ठेवता पूर्णपणे बाष्पीभवन होऊन उडून गेले, तर ते पेट्रोल शुद्ध मानले जाते. पेट्रोल पंपावर उपलब्ध असलेल्या घनता नोंदवहीची (डेन्सिटी रजिस्टर) तपासणी करूनही गुणवत्तेची खात्री करता येते. काही विसंगती आढळल्यास किंवा तसा संशय आल्यास, ग्राहक संबंधित तेल कंपनीकडे किंवा ग्राहक कक्षाकडे तक्रार करू शकता.
मुंबई : पेट्रोल - 111.21 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 97.83 रुपये प्रतिलिटर
नवी दिल्ली: पेट्रोल - 102.12 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 95.20 रुपये प्रतिलिटर
चेन्नई : पेट्रोल - 107.77 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 99.55 रुपये प्रतिलिटर
बंगळुरू: पेट्रोल - 110.93 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 98.80 रुपये प्रतिलिटर
कोलकाता : पेट्रोल - 113.51 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 99.82 रुपये प्रतिलिटर
चंदीगड : पेट्रोल - 101.51 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 89.47 रुपये प्रतिलिटर
हैदराबाद : पेट्रोल - 115.69 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 103.82 रुपये प्रतिलिटर
भुवनेश्वर : : पेट्रोल - 108.97 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 100.68 रुपये प्रतिलिटर
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमची वेबसाईट किंवा SMS सेवेचा वापर करून तुम्ही पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाणून शकता. यामुळे घरबसल्या तुम्हाला तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती समजू शकतील आणि कोणत्याही फसवणुकीपासून तुम्ही वाचू शकाल .