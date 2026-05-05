मराठवाड्यात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा, इंधन महागण्याच्या अफवांमध्ये किती तथ्य? पंपावर रांगा

इंधन दरवाढीच्या अफवेमुळं मराठवाड्यात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. इंधनाचे भाव वाढतील या भीतीनं लोकांनी टँक फूल करवून घेतल्यानं मराठवाड्यात अनेक पेट्रोलपंप कोरडेठाक पडले आहेत. ज्या पंपांवर इंधन आहे तिथं लोकांच्या इंधनासाठी रांगा लागल्या आहेत.

शुभांगी मेरे | Updated: May 5, 2026, 10:35 PM IST
इंधनामध्ये वाढ होणार या कारणामुळे अनेक चालकांनी त्याच्या गाडीतील टँक फूल केले आणि त्यामुळे अनेक धक्कादायक प्रकार देखील समोर आले होते. अनेक कार, बाईक चालकांनी टँक फूल केल्यामुळे मराठवाड्यामधील आता पेट्रोलपंप कोरडेठाक पडले आहेत. अनेक पंपांवर इंधनासाठी गाड्यांच्या रागां लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. त्याचबरोबर रांगा असूनही पेट्रोलपंप कोरडे असल्यामुळे कार आणि बाईंक रिकाम्या नेण्याची वेळ आली आहे. पेट्रोल पंपावर इंधनाअभावी उभी असलेली वाहनं आता मागे न्यावी लागत आहेत.  

शेतात उभे असलेले ट्रॅक्टर्स आणि पेट्रोलपंपावर इंधनासाठी लागलेल्या रांगाची लाईन काही कमी होण्याचं नाव काही घेत नाही आहे. मराठवाड्यातील धाराशीव, परभणी, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यात थोड्या फार फरकानं प्रत्येक शहरातल्या पेट्रोलपंपावर अशीच स्थिती होती. मराठवाड्यात गेल्या चार दिवसांत पेट्रोल-डिझेल महागणार अशी अफवा उठलीये. या अफवेमुळं लोकांनी पुन्हा पेट्रोल डिझेलचा साठा करायला सुरुवात केली आहे. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. पेट्रोलपंपांवरील पेट्रोल संपून गेलंय. 

साहजिकच ज्या ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल आहे तिथं रांगा दिसू लागल्यात. कामाच्या ठिकाणी वाहनं इंधनाअभावी बंद पडल्यानं लोकं कॅन घेऊन पंपावर आल्याचं चित्र होतं. बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल डिझेल देता येत नाही. पण लोकं हातघाईला आल्यानं पेट्रोलपंप मालकांचा नाईलाज झाल्याची परिस्थिती आहे. इंधन भाववाढीची भीती त्यात इंधन टंचाई अशा दुहेरी कात्रीत ग्राहक सापडले आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून अफवेमुळं निर्माण झालेली इंधनकोंडी कशी फोडायची असा प्रश्न इंधन पुरवठादार कंपन्यांना पडला आहे.

जिल्ह्यामधील मराठवाड्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर त्वरित पाहणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर इंधनाच्या उपलब्धतेचा अहवाल द्यावा असे देखील सांगण्यात आले आहे. जाणूनबुजून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणार्‍या पेट्रोल पंपधारकांवर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नांगरिकांना देखील सूचना दिल्या आहेत की नागरिकांनी अफवांना बळी न पडता नियमित पद्धतीने इंधन खरेदी करावे असे सांगण्यात आले आहे, याबाबत जनजागृती करावी. 

मागील काही दिवसांपासून सातत्याने इंधन ग्राहकांच्या मनामध्ये भिती निर्माण केली जात आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारी ही दरवाढ जनतेची आर्थिक लूट करणारी आहे, ती तात्काळ थांबवावी असे सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या विरोधामध्ये बीड जिल्हा काँग्रेसने आज जिल्हाधिकारी साहेब बीड यांना या सर्व सामान्याच्या व्यथा कळवण्यासाठी जारी केले आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

