'लाडकी बहीण योजना बंद करा, पण दिलासा द्या'; इंधन दरवाढीनं पिचलेल्या सामान्यांची राज्य शासनाकडे मागणी

Petrol CNG Hike Sparks Anger Common Man : इंधन दरवाढीमुळं सामान्यांची होरपळ. काय मागणी केली जातेय, सामान्य संतापून कोणत्या मागण्या करत आहेत? जाणून घ्या सामान्यांची बातमी... सामान्यांची मागणी..
Petrol CNG Hike Sparks Anger Common Man : पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थिती, होर्मुझ सामुद्रधुनीत कैक दिवसंपासून असणारा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या किमतींमुळे देशात महागाईचा दबाव आणखी वाढला आहे. त्यातच एप्रिल 2026 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर तब्बल 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला असल्यानं हा मारा इतक्यात कमी होणार नाही हेच स्पष्ट होत आहे. नुकतंच महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) किरकोळ दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ केल्यामुळे, गुरुवारपासून संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) महाग होणार आहे. या दरवाढीचा परिणाम दर दिवशी प्रवास करणाऱ्या अनेकांवर होऊ शकतो.
दैनंदिन जीवनात ऑटो, टॅक्सी आणि बस अजूनही या इंधनावर अवलंबून आहेत, ज्यामुळं आता सामान्यांनी या सर्व अडचणी पाहता शासनाकडे आपल्या परीनं आर्जवा करण्यास सुरुवात केली आहे. सीएनजीची दरवाढ होत नाही, तोच शुक्रवारचा महागाईचा आणिखी एक धक्का नागरिकांना बसला. जिथं पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानं, इथून पुढं प्रति लीटरमागे 3 रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. महाराष्ट्रात या संकटावर सामान्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत आणि काय मागण्या आहेत, याचा झी 24तासनं घेतलेला संक्षिप्त आढावा....
CNG पाठोपाठ पेट्रोल डिझेल दरात देखील दरवाढ झाल्यामुळं ठाण्यातील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार आखाती देशात युद्धजन्य स्थिती आहे त्यामुळे दरवाढ झालेली आहे मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. 'थोडे कष्ट सहन करायला हवेत जे चालू आहे ते मान्यच करावे लागेल', अशा प्रतिक्रिया ठाणेकरांनी दिल्या.
इथं मुंबईतही पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढल्यामुळं सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण आल्याची वस्तूस्थिती पाहायला मिळाली. 'लोकांचा विचार केला जात नाही आहे. प्रवाशी भाड्यांचे भाव वाढल्यावर अम्हालाही परवडेल, नाही तर आम्हाला परवडणार कसे?' असा सवाल टॅक्सी धारक आणि ओला उबरचालकांनी केला आहे. 'मुंबईत जागो जागी खड्डे खोदून ठेवले आहेत 1 किलोमीटरचा पल्ला गाठण्यासाठी 2 किलोमीटर फिरून जावे लागत आहे. आम्ही इंधन बचत करणार कशी आणि आम्ही घरी पैसे नेणार कसे?' असा संतप्त सवालही वाहनधारकांसह नागरिकांनीसुद्धा केला आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवर रायगड जिल्ह्यातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. 'आखाती देशातील युद्धामुळे ही दरवाढ अपेक्षित होती त्यामुळे त्याला सरकार जबाबदार आहे असं म्हणता येणार नाही' अशी प्रतिक्रिया समोर आली आहे. तर दुसरीकडे 'ही दरवाढ परवडणारी नाही. दरवाढ करण्याऐवजी लाडकी बहीण योजना बंद करा' अशी मागणी वाहन धारक करताना दिसत आहेत. 'जर जीएसटी कमी केला तर वाहन धारकांना दिलासा मिळेल' असं नागरिकांचं म्हणणं आहे.
तिथं रत्नागिरी जिल्ह्यात इंधनपाठोपाठ सीएनजीचा देखील तुटवडा जाणवू लागल्यानं सीएनजी मिळावा यासाठी सीएनजी स्टेशन बाहेर रांगा लागल्या आहेत. रत्नागिरी शहरातील माळ नाका परिसरातल्या सीएनजी स्टेशनवर अडीचश ते तीनशे रिक्षांची रांग पाहायला मिळाली, जिथं रांगेत तीन ते साडेतीन तासानं रिक्षामध्ये सीएनजी भरला जातोय गॅस. ऐन हंगामात सीएनजीच्या तुटवड्यामुळे रिक्षाचालक त्रस्त असून, 'कामधंदा करायचा की सीएनजी भरण्यासाठी रांगा लावायच्या?' असा सवाल त्यांनी केला आहे.
राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल तीन रुपयांनी वाढ झाल्यानंतर नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे. त्यातच शिर्डीमध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा जाणवत असल्याने वाहनधारकांची धावपळ सुरू झाली आहे. ज्या पेट्रोल पंपावर टँकर पोहोचतो, त्या ठिकाणी वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागत असून पेट्रोल आणि डिझेल भरण्यासाठी नागरिकांची अक्षरशः झुंबड उडत आहे. काही ठिकाणी तर इंधन संपण्याच्या भीतीने वाहनधारकांकडून अतिरिक्त इंधन साठवण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. तर काही प्रेटोल पंपांना मुबलक प्रमाणात डिझेल पेट्रोल मिळत नसताना दोन दोन तीन तीन दिवस पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याची वेळ पेट्रोल पंप मालकांवर आलीये.दरवाढ आणि तुटवडा या दुहेरी संकटामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले असून, प्रशासनाने तातडीने मुबलक इंधन पुरवठा करावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
वाशिम जिल्ह्यात 14 मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला असून, अनेक पेट्रोल पंप बंद आहेत, काही मोजक्याच पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध असले तरी डिझेल मिळत नसल्याने शेतकरी व वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी ‘नो पेट्रोल’ आणि ‘नो डिझेल’चे फलक लावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मुख्य म्हणजे इंधन दरवाढीमुळे दैनंदिन प्रवासाचा खर्च वाढणार असून मालवाहतूक, भाजीपाला तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर रिक्षा चालकांवर उपासमरीची वेळ उद्भवलाचं संघटनांचं मत आहे. या परिस्थितीला नेमकं काय वळण मिळतं आणि यावर काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.