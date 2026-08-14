/15 ऑगस्टच्या आदल्या दिवशी पेट्रोल-डिझेल- CNG चे दर किती? महाराष्ट्रात पेट्रोल 112 रुपयांच्या पुढे!

Petrol-Diesel Rate Today, August 14, 2026: स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशभरातील वाहनचालकांसाठी इंधन दरांबाबत फारसा बदल झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) आज, 14 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून, देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दरांमध्ये मोठी उलथापालथ झालेली नाही. देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात शेवटचा मोठा बदल 25 मे रोजी झाला होता. त्यावेळी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 2.61 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 2.71 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर देशातील इंधन दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹111.38 प्रति लिटर
- अकोला – ₹112.63 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹112.63 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹111.71 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹112.63 प्रति लिटर
- बीड – ₹112.63 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹112.63 प्रति लिटर
- धुळे – ₹111.71 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹112.63 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹112.63 प्रति लिटर
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹112.63 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹111.71 प्रति लिटर
- जालना – ₹112.63 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹111.21 प्रति लिटर
- लातूर – ₹112.63 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹111.21 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹112.63 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹112.63 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹111.71 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹111.38 प्रति लिटर
- उस्मानाबाद – ₹112.63 प्रति लिटर
- पालघर – ₹111.38 प्रति लिटर
- परभणी – ₹112.63 प्रति लिटर
- पुणे – ₹111.21 प्रति लिटर
- रायगड – ₹111.21 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹111.21 प्रति लिटर
- सांगली – ₹111.21 प्रति लिटर
- सातारा – ₹111.21 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹111.21 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹112.63 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹112.63 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹112.63 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹112.63 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹98.02 प्रति लिटर
- अकोला – ₹99.28 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹99.28 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹98.39 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹99.28 प्रति लिटर
- बीड – ₹99.28 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹99.28 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹99.28 प्रति लिटर
- धुळे – ₹98.39 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹99.28 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹99.28 प्रति लिटर
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹99.28 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹98.39 प्रति लिटर
- जालना – ₹99.28 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹97.83 प्रति लिटर
- लातूर – ₹99.28 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹97.83 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹99.28 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹99.28 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹98.39 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹98.02 प्रति लिटर
- उस्मानाबाद – ₹99.28 प्रति लिटर
- पालघर – ₹98.02 प्रति लिटर
- परभणी – ₹99.28 प्रति लिटर
- पुणे – ₹97.83 प्रति लिटर
- रायगड – ₹97.83 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹97.83 प्रति लिटर
- सांगली – ₹97.83 प्रति लिटर
- सातारा – ₹97.83 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹97.83 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹99.28 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹99.28 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹99.28 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹99.28 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील CNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला – ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा – ₹98.93 प्रति किलो
- बीड – ₹96.50 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹100.00 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव – ₹96.50 प्रति किलो
- जालना – ₹96.50 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹101.00 प्रति किलो
- लातूर – ₹90.00 प्रति किलो
- मुंबई – ₹86.00 प्रति किलो
- नागपूर – ₹94.90 प्रति किलो
- नांदेड – ₹94.00 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक – ₹96.50 प्रति किलो
- उस्मानाबाद – ₹90.00 प्रति किलो
- पालघर – ₹84.25 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे – ₹97.50 प्रति किलो
- रायगड – ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹90.00 प्रति किलो
- सांगली – ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा – ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93.00 प्रति किलो
- ठाणे – ₹84.25 प्रति किलो
- वर्धा – ₹100.00 प्रति किलो
- वाशिम – ₹103.53 प्रति किलो
- यवतमाळ – ₹103.78 प्रति किलो
SMS करूनही जाणून घेता येतो इंधनाचा भाव
तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचा ताजा दर जाणून घेण्यासाठी SMS सुविधेचाही वापर करता येतो. इंडियन ऑइलच्या ग्राहकांनी शहराचा कोड आणि त्यानंतर RSP लिहून 9224992249 या क्रमांकावर SMS करावा. BPCL ग्राहक RSP लिहून 9223112222 वर, तर HPCL ग्राहक HP Price लिहून 9222201122 वर संदेश पाठवू शकतात.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर काय परिणाम होतो?
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदलाचा देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थितीही महत्त्वाची ठरते. कच्च्या तेलासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होत असल्याने रुपया कमजोर झाल्यास आयातीचा खर्च वाढू शकतो. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारण्यात येणारे विविध कर, स्थानिक कर आणि इतर शुल्क यांचाही पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे एकाच देशात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये इंधनाचे दर वेगवेगळे पाहायला मिळतात.