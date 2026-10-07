/पुण्यात CNG च्या दरात वाढ, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर

Petrol, Diesel And CNG Rates : सरकारी तेल कंपन्या या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधन दर जाहीर करतात. त्यानुसार आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल झालेले नसले तरी पुण्यात CNG च्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. पुण्यात CNG च्या दरात 2 रुपयांनी वाढ झाली असून टोरंट गॅस कंपनी कडून सीएनजी दरवाढीचा निर्णय घेतला. पुण्यात सीएनजीचा दर आता 100.50 रुपये प्रति किलो असून यापूर्वी सीएनजी चा दर 98.50 रुपये प्रति किलो होता. 6 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून पुणे जिल्ह्यात आणि अन्यत्र दरवाढ लागू झालीये. म्हणजेच 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून नवीन दर लागू झालेत. परिणामी पुण्यातील सीएनजी वाहनधारकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
नवी दिल्ली: 102.12 रुपये प्रति लीटर
मुंबई: 111.18 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: 113.47 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई: 107.77 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 102.77 रुपये प्रति लीटर
नोएडा: 102.12 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु: 110.93 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर: 109.92 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़: 98.10 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: 115.69 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: 112.66 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: 102.05 रुपये प्रति लीटर
पटना: 113.35 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: 115.49 रुपये प्रति लीटर
नवी दिल्ली: 95.20 प्रति लीटर
मुंबई: 97.83 प्रति लीटर
कोलकाता: 99.82 प्रति लीटर
चेन्नई: 99.55 प्रति लीटर
गुरुग्राम: 95.44 प्रति लीटर
नोएडा: 95.56 प्रति लीटर
बेंगलुरु: 98.80 प्रति लीटर
भुवनेश्वर: 100.92 प्रति लीटर
चंडीगढ़: 86.09 प्रति लीटर
हैदराबाद: 103.82 प्रति लीटर
जयपुर: 97.78 प्रति लीटर
लखनऊ: 95.55 प्रति लीटर
पटना: 99.36 प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: 104.40 प्रति लीटर
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इंडियन ऑईलचे ग्राहक: तुमच्या शहराचा कोड टाईप करा आणि तो RSP सह 9224992249 या क्रमांकावर पाठवा.
BPCL ग्राहक: RSP टाईप करा आणि 9223112222 वर पाठवा.
HPCL ग्राहक: HP Price टाईप करा आणि 9222201122 वर पाठवा.