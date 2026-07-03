Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारने दिलं उत्तर; जाणून घ्या आजचे राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर

Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारने दिलं उत्तर; जाणून घ्या आजचे राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर

Petrol-Diesel, CNG Rate: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार आहे. आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर किती आहेत याबद्दल अधिक जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST
Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारने दिलं उत्तर; जाणून घ्या आजचे राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारने दिलं उत्तर; जाणून घ्या आजचे राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर
Petrol Diesel Price Today6 min ago
2
protest18 min ago
3
education news38 min ago
4
Ketan Agarwal1 hr ago
5
Bengaluru-Mumbai Vande Bharat1 hr ago