/Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारने दिलं उत्तर; जाणून घ्या आजचे राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर

Petrol Diesel CNG Price Today 03 July 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण सुरू असली, तरी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, जागतिक बाजारातील घडामोडींवर सरकारची बारकाईने नजर असून, परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काही दिवसांत दरांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी दिले आहेत.
तेल उत्पादक देशांच्या समूहाने (OPEC+) उत्पादन वाढवण्याचे संकेत दिल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे भविष्यात इंधन दर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी सरकारी तेल कंपन्यांनी 3 जुलै 2026 रोजीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. देशात 25 मे 2026 नंतर इंधन दर स्थिर आहेत. मे महिन्यात चार वेळा वाढले होते दर यंदा मे महिन्यात विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर केवळ 11 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती चार वेळा वाढवण्यात आल्या होत्या.
यानंतर आजपर्यंत दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
देशातील मोठ्या खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने अलीकडेच पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 प्रति लिटर स्वस्त केले आहे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्याही लवकरच दर कमी करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या म्हणजे त्याचा परिणाम लगेच पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांवर होत नाही. कारण, कच्च्या तेलाची खरेदी, वाहतूक, शुद्धीकरण आणि वितरण या प्रक्रियेला काही आठवडे लागतात. सध्या पेट्रोल पंपांवर विकले जाणारे इंधन साधारण दोन महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलापासून तयार झाले आहे. सरकार येत्या 10 ते 15 दिवसांनी जागतिक बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, कच्च्या तेलाच्या किमती कमीच राहिल्यास इंधन दरात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
टीप: इंधनाचे दर शहरानुसार स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि व्हॅटमुळे काही प्रमाणात बदलू शकतात.