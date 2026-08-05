/कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण; पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीचे दरही घसरले? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे भाव

Petrol Diesel Price Today 05 August 2026: भारतात इंधनाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने बदल होत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) दरांमधील चढ-उतार, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र व राज्य सरकारांचे कर, वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक घटकांमुळे पेट्रोल, डिझेल तसेच सीएनजीच्या दरांवर परिणाम होतो. देशात जून २०१७ पासून दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले जातात. त्यामुळे ग्राहकांना दररोज अद्ययावत दरांनुसार इंधन भरावे लागते.
इंधनाच्या अंतिम किमतीपर्यंत पोहोचण्यामागे अनेक टप्पे असतात. सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत निश्चित होते. त्यानंतर रुपया आणि अमेरिकन डॉलरमधील विनिमय दराचा परिणाम आयात खर्चावर होतो. रिफायनरीमध्ये कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल आणि डिझेल तयार केले जाते. त्यानंतर देशभरातील विविध इंधन पंपांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाहतूक आणि वितरणाचा खर्च जोडला जातो.
याशिवाय केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क (Excise Duty), राज्य सरकारांचा व्हॅट (VAT) किंवा इतर स्थानिक कर तसेच पेट्रोल पंप चालकांचे कमिशन यांचा समावेश अंतिम किरकोळ किमतीत केला जातो.
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(टीप: इंधनाचे दर दररोज बदलू शकतात. तुमच्या शहरातील अद्ययावत किंमती जाणून घेण्यासाठी संबंधित ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा जवळच्या पेट्रोल पंपावर माहिती तपासावी.