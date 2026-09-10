/पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची शक्यता? कच्च्या तेलाच्या भाववाढीने तेल कंपन्यांवर दबाव; महाराष्ट्रातील आजचे दर पाहा

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेल्याने देशातील सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडण्याची शक्यता आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRAच्या अहवालानुसार, सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रति लिटर सुमारे 5 रुपये, तर डिझेलवर तब्बल 23 रुपये प्रति लिटर इतका तोटा सहन करावा लागत आहे.
कच्च्या तेलाचा भाव 100 डॉलरच्या पुढे
जागतिक तेल बाजारात गेल्या काही दिवसांत मोठी तेजी पाहायला मिळाली आहे. बुधवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत 3.4 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आणि भाव 101.21 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाला. त्यानंतर गुरुवारी सकाळच्या व्यवहारात तो 102 डॉलरच्या आसपास पोहोचला. अमेरिकेच्या WTI क्रूडमध्येही वाढ झाली असून त्याचा भाव 96.05 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम इंधन विक्रीच्या मार्जिनवर होत असल्याने तेल कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलसाठी किती पैसे मोजावे लागतील?
महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शहरानुसार वेगवेगळे आहेत. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांमुळे प्रत्येक शहरातील दरात फरक दिसतो.
- अहमदनगर – ₹112.33
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹111.97
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹113.18
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.18
- बुलढाणा – ₹112.48
- चंद्रपूर – ₹112.61
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹112.90
- गोंदिया – ₹113.04
- मुंबई – ₹111.21
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.05
- नागपूर – ₹111.68
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹111.70
- नाशिक – ₹112.46
- उस्मानाबाद – ₹113.05
- पालघर – ₹111.31
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.85
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹113.13
- सांगली – ₹112.14
- सातारा – ₹111.88
- सिंधुदुर्ग – ₹104.42
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.31
- वर्धा – ₹112.22
- वाशिम – ₹113.17
- यवतमाळ – ₹113.18
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹98.98
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.64
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹99.83
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.83
- बुलढाणा – ₹99.14
- चंद्रपूर – ₹99.27
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.55
- गोंदिया – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.69
- नागपूर – ₹98.37
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹98.36
- नाशिक – ₹99.07
- उस्मानाबाद – ₹99.69
- पालघर – ₹97.97
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.50
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹99.77
- सांगली – ₹98.81
- सातारा – ₹98.53
- सिंधुदुर्ग – ₹96.29
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹97.97
- वर्धा – ₹98.90
- वाशिम – ₹99.82
- यवतमाळ – ₹99.83
CNGच्या दरातही शहरानुसार मोठा फरक
महाराष्ट्रातील CNGचे दरही शहरानुसार बदलत आहेत. काही शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत, तर काही ठिकाणी वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे.
- अहमदनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला – ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा – ₹98.93 प्रति किलो
- बीड – ₹101.60 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹100.00 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹98.93 प्रति किलो
- गोंदिया – ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव – ₹99.60 प्रति किलो
- जालना – ₹99.60 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹96.95 प्रति किलो
- लातूर – ₹88.00 प्रति किलो
- मुंबई – ₹88.00 प्रति किलो
- नागपूर – ₹88.90 प्रति किलो
- नांदेड – ₹90.65 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक – ₹93.65 प्रति किलो
- उस्मानाबाद – ₹85.50 प्रति किलो
- पालघर – ₹85.75 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे – ₹98.50 प्रति किलो
- रायगड – ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹88.00 प्रति किलो
- सांगली – ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा – ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93.00 प्रति किलो
- ठाणे – ₹85.75 प्रति किलो
- वर्धा – ₹100.00 प्रति किलो
- वाशिम – ₹103.53 प्रति किलो
- यवतमाळ – ₹103.78 प्रति किलो
पुढे पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ 100 डॉलरच्या आसपास राहिल्यास देशातील तेल कंपन्यांच्या मार्जिनवर आणखी दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतींबाबत भविष्यात निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचे दर लगेच वाढणारच, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. अंतिम दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराबरोबरच कर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, तेल कंपन्यांचे मार्जिन आणि सरकारी धोरण यांसारखे अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात.
त्यामुळे सध्या वाहनचालकांचे लक्ष कच्च्या तेलाच्या किमतींसोबतच देशातील तेल कंपन्यांच्या पुढील दरनिर्णयाकडे लागले आहे.