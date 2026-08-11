/Petrol- Diesel Price Today: 11 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही. तेल कंपन्यांनी आजही इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. त्यामुळे कालच्या तुलनेत आज पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना वाहनचालकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. रोज वाहनाने प्रवास करणारे नोकरदार, व्यावसायिक, ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र तसेच मालवाहतूक करणाऱ्यांसाठी इंधनाच्या किमती महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे दररोज सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर काय आहेत, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष असते. आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹112.73
- अमरावती – ₹112.73
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹112.41
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹112.45
- बुलढाणा – ₹112.21
- चंद्रपूर – ₹113.16
- धुळे – ₹112.54
- गडचिरोली – ₹113.16
- गोंदिया – ₹112.81
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18
- हिंगोली – ₹112.55
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹112.21
- कोल्हापूर – ₹111.85
- लातूर – ₹112.45
- मुंबई – ₹111.18
- नागपूर – ₹112.81
- नांदेड – ₹112.55
- नंदुरबार – ₹112.54
- नाशिक – ₹112.46
- धाराशिव – ₹112.45
- पालघर – ₹111.18
- परभणी – ₹112.55
- पुणे – ₹111.85
- रायगड – ₹111.18
- रत्नागिरी – ₹111.85
- सांगली – ₹111.85
- सातारा – ₹111.85
- सिंधुदुर्ग – ₹111.85
- सोलापूर – ₹112.45
- ठाणे – ₹111.18
- वर्धा – ₹112.81
- वाशिम – ₹112.55
- यवतमाळ – ₹112.55
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹99.40
- अमरावती – ₹99.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.06
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.11
- बुलढाणा – ₹98.88
- चंद्रपूर – ₹99.80
- धुळे – ₹99.17
- गडचिरोली – ₹99.80
- गोंदिया – ₹99.47
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.21
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹98.88
- कोल्हापूर – ₹98.50
- लातूर – ₹99.11
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹99.47
- नांदेड – ₹99.21
- नंदुरबार – ₹99.17
- नाशिक – ₹99.07
- धाराशिव – ₹99.11
- पालघर – ₹97.83
- परभणी – ₹99.21
- पुणे – ₹98.50
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹98.50
- सांगली – ₹98.50
- सातारा – ₹98.50
- सिंधुदुर्ग – ₹98.50
- सोलापूर – ₹99.11
- ठाणे – ₹97.83
- वर्धा – ₹99.47
- वाशिम – ₹99.21
- यवतमाळ – ₹99.21
महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹105.36
- अकोला – ₹103.53
- अमरावती – ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹105.36
- भंडारा – ₹98.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹100.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹98.93
- गोंदिया – ₹98.93
- हिंगोली – ₹103.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹100.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹97.50
- रायगड – ₹93.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹105.36
- सातारा – ₹105.36
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25
- वर्धा – ₹100.00
- वाशिम – ₹103.53
- यवतमाळ – ₹103.78
(टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर शहरानुसार बदलू शकतात. वरील दर 11 ऑगस्ट 2026 रोजी उपलब्ध असलेल्या दिलेल्या माहितीनुसार आहेत.)
पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रत्येक शहरात वेगळे का असतात?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ठरवताना केवळ कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दराचा विचार केला जात नाही. त्यामुळेच मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा राज्यातील इतर शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतीत फरक दिसून येतो. यामागे राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा VAT आणि इतर कर हे महत्त्वाचे कारण आहे. याशिवाय कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, रिफायनिंगचा खर्च, डीलर कमिशन आणि वाहतूक खर्च यांचाही पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम किमतीवर परिणाम होतो.
पेट्रोल आणि डिझेल सध्या GSTच्या कक्षेत नसल्याने प्रत्येक राज्यातील कररचना वेगळी आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात फरक जाणवतो.