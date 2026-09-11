/Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल 108 डॉलरच्या पुढे; पेट्रोल-डिझेल महागणार का? पाहा महाराष्ट्रातील आजचे दर

पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी तणावाचा परिणाम आता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत चिंता वाढली आहे. मात्र, सध्या देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. महाराष्ट्रातही शहरानुसार इंधनाच्या दरात काही प्रमाणात फरक पाहायला मिळतो. मुंबईत पेट्रोलचा दर सध्या 111.21 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलचा दर 97.83 रुपये प्रति लिटर आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी
पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडचा दर 106 ते 107 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचला आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार, भारतासाठी महत्त्वाच्या इंडियन बास्केटच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. हा दर सुमारे 115.98 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भविष्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सध्या सरकारी तेल कंपन्यांनी देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केलेली नाही.
महाराष्ट्रात कुठे किती आहे पेट्रोल-डिझेल?
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर – ₹112.46
- अकोला – ₹112.38
- अमरावती – ₹111.97
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.63
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.03
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹112.58
- गोंदिया – ₹113.04
- मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹111.70
- जालना – ₹112.63
- कोल्हापूर – ₹112.13
- लातूर – ₹113.03
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹111.70
- नाशिक – ₹112.46
- धाराशिव – ₹113.03
- पालघर – ₹111.38
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.88
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹113.18
- सांगली – ₹112.13
- सातारा – ₹111.88
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.84
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹112.22
- वाशिम – ₹112.38
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹99.07
- अकोला – ₹99.06
- अमरावती – ₹98.64
- छत्रपती संभाजीनगर– ₹99.28
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.66
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.26
- गोंदिया – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹98.36
- जालना – ₹99.28
- कोल्हापूर – ₹98.80
- लातूर – ₹99.66
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹98.36
- नाशिक – ₹99.07
- धाराशिव – ₹99.66
- पालघर – ₹98.02
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.53
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹99.82
- सांगली – ₹98.80
- सातारा – ₹98.53
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.51
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.90
- वाशिम – ₹99.06
- यवतमाळ – ₹99.83
CNG च्या दरातही शहरानुसार फरक
महाराष्ट्रात CNG चे दरही शहरानुसार वेगवेगळे आहेत. मुंबईत CNGचा दर 88 रुपये प्रति किलो आहे. पुण्यात तो 98.50 रुपये, तर नागपुरात 88.90 रुपये आहे.
काही प्रमुख शहरांतील CNG दर:
- अहमदनगर – ₹105.36
- अकोला – ₹103.53
- अमरावती – ₹103.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹105.36
- भंडारा – ₹98.93
- बीड – ₹101.60
- चंद्रपूर – ₹100.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹98.93
- गोंदिया – ₹98.93
- हिंगोली – ₹103.53
- जळगाव – ₹99.60
- जालना – ₹99.60
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹88.00
- मुंबई – ₹88.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹100.64
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव – ₹85.50
- पालघर – ₹85.75
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹98.50
- रायगड – ₹93.07
- रत्नागिरी – ₹88.00
- सांगली – ₹105.36
- सातारा – ₹105.36
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹85.75
- वर्धा – ₹100.00
- वाशिम – ₹103.53
- यवतमाळ – ₹103.78
पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणखी बिघडल्यास त्याचा परिणाम भविष्यात देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झालेली नाही.
(टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दर शहरानुसार तसेच वेळेनुसार बदलू शकतात. वरील दर दिलेल्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार आहेत.)