/कच्या तेलाचे भाव वाढले, पेट्रोल-डिझेल-CNG चे दर आज वाढले? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील भाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे. WTI क्रूडचा दर 83.77 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे पोहोचला आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात तेजी असतानाही भारतीय ग्राहकांसाठी मात्र सध्या दिलासादायक बातमी आहे. देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून, आज देशांतर्गत बाजारात इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये स्थानिक कर आणि इतर घटकांनुसार इंधनाच्या दरात फरक दिसून येतो. लेटेस्ट दर जाणून घ्या.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹112.33 प्रति लिटर
- अकोला — ₹111.78 प्रति लिटर
- अमरावती — ₹111.97 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹112.08 प्रति लिटर
- भंडारा — ₹112.81 प्रति लिटर
- बीड — ₹112.45 प्रति लिटर
- बुलढाणा — ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर — ₹112.58 प्रति लिटर
- धुळे — ₹112.19 प्रति लिटर
- गडचिरोली — ₹112.95 प्रति लिटर
- गोंदिया — ₹113.04 प्रति लिटर
- ग्रेटर मुंबई — ₹111.21 प्रति लिटर
- हिंगोली — ₹113.17 प्रति लिटर
- जळगाव — ₹112.54 प्रति लिटर
- जालना — ₹113.21 प्रति लिटर
- कोल्हापूर — ₹112.60 प्रति लिटर
- लातूर — ₹113.03 प्रति लिटर
- मुंबई — ₹111.21 प्रति लिटर
- नागपूर — ₹111.72 प्रति लिटर
- नांदेड — ₹113.18 प्रति लिटर
- नंदुरबार — ₹112.48 प्रति लिटर
- नाशिक — ₹112.44 प्रति लिटर
- धाराशिव — ₹112.45 प्रति लिटर
- पालघर — ₹112.04 प्रति लिटर
- परभणी — ₹113.17 प्रति लिटर
- पुणे — ₹112.02 प्रति लिटर
- रायगड — ₹111.46 प्रति लिटर
- रत्नागिरी — ₹113.17 प्रति लिटर
- सांगली — ₹112.44 प्रति लिटर
- सातारा — ₹113.03 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग — ₹113.17 प्रति लिटर
- सोलापूर — ₹111.85 प्रति लिटर
- ठाणे — ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा — ₹111.76 प्रति लिटर
- वाशिम — ₹112.63 प्रति लिटर
- यवतमाळ — ₹113.17 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹98.98 प्रति लिटर
- अकोला — ₹98.48 प्रति लिटर
- अमरावती — ₹98.64 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹98.72 प्रति लिटर
- भंडारा — ₹99.47 प्रति लिटर
- बीड — ₹99.11 प्रति लिटर
- बुलढाणा — ₹99.28 प्रति लिटर
- चंद्रपूर — ₹99.26 प्रति लिटर
- धुळे — ₹98.84 प्रति लिटर
- गडचिरोली — ₹99.61 प्रति लिटर
- गोंदिया — ₹99.66 प्रति लिटर
- ग्रेटर मुंबई — ₹97.83 प्रति लिटर
- हिंगोली — ₹99.83 प्रति लिटर
- जळगाव — ₹99.17 प्रति लिटर
- जालना — ₹99.87 प्रति लिटर
- कोल्हापूर — ₹99.25 प्रति लिटर
- लातूर — ₹99.66 प्रति लिटर
- मुंबई — ₹97.83 प्रति लिटर
- नागपूर — ₹98.38 प्रति लिटर
- नांदेड — ₹99.83 प्रति लिटर
- नंदुरबार — ₹99.13 प्रति लिटर
- नाशिक — ₹99.05 प्रति लिटर
- धाराशिव — ₹99.11 प्रति लिटर
- पालघर — ₹98.66 प्रति लिटर
- परभणी — ₹99.83 प्रति लिटर
- पुणे — ₹98.66 प्रति लिटर
- रायगड — ₹98.11 प्रति लिटर
- रत्नागिरी — ₹99.83 प्रति लिटर
- सांगली — ₹99.11 प्रति लिटर
- सातारा — ₹99.64 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग — ₹99.83 प्रति लिटर
- सोलापूर — ₹98.52 प्रति लिटर
- ठाणे — ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा — ₹98.46 प्रति लिटर
- वाशिम — ₹99.28 प्रति लिटर
- यवतमाळ — ₹99.83 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील CNG चे दरही जाणून घ्या
पेट्रोल आणि डिझेलसोबतच महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये CNG च्या दरातही फरक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मुंबईत CNG 86 रुपये प्रति किलो, पुण्यात 97.50 रुपये, तर नागपुरात 94.90 रुपये प्रति किलो आहे.
- अहमदनगर — ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला — ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती — ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजी नगर— ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा — ₹98.93 प्रति किलो
- बीड — ₹96.50 प्रति किलो
- चंद्रपूर — ₹100 प्रति किलो
- धुळे — ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली — ₹98.93 प्रति किलो
- गोंदिया — ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली — ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव — ₹96.50 प्रति किलो
- जालना — ₹96.50 प्रति किलो
- कोल्हापूर — ₹101 प्रति किलो
- लातूर — ₹90 प्रति किलो
- मुंबई — ₹86 प्रति किलो
- नागपूर — ₹94.90 प्रति किलो
- नांदेड — ₹94 प्रति किलो
- नंदुरबार — ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक — ₹96.50 प्रति किलो
- धाराशिव — ₹90 प्रति किलो
- पालघर — ₹84.25 प्रति किलो
- परभणी — ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे — ₹97.50 प्रति किलो
- रायगड — ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी — ₹90 प्रति किलो
- सांगली — ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा — ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग — ₹89 प्रति किलो
- सोलापूर — ₹93 प्रति किलो
- ठाणे — ₹84.25 प्रति किलो
- वर्धा — ₹100 प्रति किलो
- वाशिम — ₹103.53 प्रति किलो
- यवतमाळ — ₹103.78 प्रति किलो
कच्च्या तेलाच्या दरात किती वाढ?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील WTI क्रूड फ्युचर्समध्ये 0.57 डॉलर म्हणजेच सुमारे 0.69 टक्क्यांची वाढ झाली असून दर 83.77 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. दिवसभराच्या व्यवहारात कच्च्या तेलाचा दर 83.38 डॉलरच्या नीचांकी पातळीवरून 83.93 डॉलरपर्यंत गेला. गेल्या 52 आठवड्यांचा विचार केला तर कच्च्या तेलाने 54.98 डॉलर प्रति बॅरलचा नीचांक आणि 117.63 डॉलरचा उच्चांक गाठला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उताराचा थेट परिणाम इंधनाच्या दरांवर होऊ शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींकडे तेल कंपन्या आणि वाहनचालकांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, आज महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही.