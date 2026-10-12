मुंबईत पेट्रोल 111 रुपयांच्या पुढे, तर डिझेलचे आजचे दर काय? जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Petrol-Diesel Price Today, 12 October: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे लक्ष ठेवणाऱ्या वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी. आज, १२ ऑक्टोबर रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर काय आहेत? मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी किती रुपयांना मिळत आहे, याची संपूर्ण माहिती येथे जाणून घ्या.
आज पेट्रोल-डिझेलचे दर किती?
देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे सुधारित दर जाहीर करतात. आजचे दरही अपडेट करण्यात आले आहेत. शहरानुसार इंधनाच्या किमतींमध्ये फरक दिसून येतो. यामागे स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि इतर घटक कारणीभूत असतात. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर ११३ रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. मुंबईत पेट्रोलचा दर १११.२१ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलचा दर ९७.८३ रुपये प्रति लिटर आहे. सीएनजीच्या किमतीही शहरानुसार वेगवेगळ्या आहेत. घरातून वाहन घेऊन बाहेर पडण्यापूर्वी आपल्या शहरातील इंधनाचे दर तपासणे फायदेशीर ठरू शकते.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- - अहमदनगर – ₹112.73
- - अकोला – ₹111.78
- - अमरावती – ₹112.81
- - छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.12
- - भंडारा – ₹112.59
- - बीड – ₹112.45
- - बुलढाणा – ₹112.63
- - चंद्रपूर – ₹112.93
- - धुळे – ₹111.70
- - गडचिरोली – ₹113.16
- - गोंदिया – ₹113.17
- - ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- - हिंगोली – ₹113.17
- - जळगाव – ₹112.57
- - जालना – ₹113.18
- - कोल्हापूर – ₹112.60
- - लातूर – ₹113.03
- - मुंबई – ₹111.21
- - नागपूर – ₹111.80
- - नांदेड – ₹113.17
- - नंदुरबार – ₹112.64
- - नाशिक – ₹112.44
- - धाराशिव – ₹112.45
- - पालघर – ₹112.19
- - परभणी – ₹113.17
- - पुणे – ₹111.78
- - रायगड – ₹111.39
- - रत्नागिरी – ₹113.17
- - सांगली – ₹112.13
- - सातारा – ₹113.03
- - सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- - सोलापूर – ₹111.85
- - ठाणे – ₹111.38
- - वर्धा – ₹111.76
- - वाशिम – ₹112.63
- - यवतमाळ – ₹113.18
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- - अहमदनगर – ₹99.36
- - अकोला – ₹98.48
- - अमरावती – ₹99.47
- - छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.77
- - भंडारा – ₹99.24
- - बीड – ₹99.11
- - बुलढाणा – ₹99.28
- - चंद्रपूर – ₹99.59
- - धुळे – ₹98.36
- - गडचिरोली – ₹99.80
- - गोंदिया – ₹99.83
- - ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- - हिंगोली – ₹99.83
- - जळगाव – ₹99.20
- - जालना – ₹99.83
- - कोल्हापूर – ₹99.25
- - लातूर – ₹99.66
- - मुंबई – ₹97.83
- - नागपूर – ₹98.48
- - नांदेड – ₹99.83
- - नंदुरबार – ₹99.28
- - नाशिक – ₹99.05
- - धाराशिव – ₹99.11
- - पालघर – ₹98.80
- - परभणी – ₹99.83
- - पुणे – ₹98.44
- - रायगड – ₹98.03
- - रत्नागिरी – ₹99.84
- - सांगली – ₹98.80
- - सातारा – ₹99.64
- - सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- - सोलापूर – ₹98.52
- - ठाणे – ₹98.02
- - वर्धा – ₹98.46
- - वाशिम – ₹99.28
- - यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
- - अहमदनगर – ₹105.36
- - अकोला – ₹103.53
- - अमरावती – ₹103.78
- - छत्रपती संभाजीनगर – ₹105.36
- - भंडारा – ₹98.93
- - बीड – ₹101.60
- - चंद्रपूर – ₹100.00
- - धुळे – ₹93.65
- - गडचिरोली – ₹98.93
- - गोंदिया – ₹98.93
- - हिंगोली – ₹103.53
- - जळगाव – ₹99.60
- - जालना – ₹99.60
- - कोल्हापूर – ₹96.95
- - लातूर – ₹88.00
- - मुंबई – ₹88.00
- - नागपूर – ₹88.90
- - नांदेड – ₹90.65
- - नंदुरबार – ₹100.64
- - नाशिक – ₹93.65
- - धाराशिव – ₹85.50
- - पालघर – ₹85.75
- - परभणी – ₹90.65
- - पुणे – ₹100.50
- - रायगड – ₹93.07
- - रत्नागिरी – ₹88.00
- - सांगली – ₹105.36
- - सातारा – ₹105.36
- - सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- - सोलापूर – ₹93.00
- - ठाणे – ₹85.75
- - वर्धा – ₹100.00
- - वाशिम – ₹103.53
- - यवतमाळ – ₹103.78
मोबाईलवर पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे तपासाल?
पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी इंधनाचे दर तपासण्यासाठी तुम्ही एसएमएसचा वापर करू शकता. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांचे दर मिळवण्यासाठी खालील पद्धती वापरता येतात.
- इंडियन ऑइल (IOCL): एसएमएसमध्ये RSP डीलर कोड टाइप करून 9224992249 या क्रमांकावर पाठवा.
- भारत पेट्रोलियम (BPCL): RSP डीलर कोड टाइप करून 9223112222 या क्रमांकावर एसएमएस पाठवा.
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): HPPRICE डीलर कोड टाइप करून 9222201122 या क्रमांकावर पाठवा.
येथे 'डीलर कोड'च्या जागी संबंधित पेट्रोल पंपाचा कोड टाकणे आवश्यक आहे. हे क्रमांक आणि एसएमएसची पद्धत सध्या कार्यरत आहे का, याची संबंधित तेल कंपनीकडून खात्री करून घ्या.