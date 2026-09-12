गणपतीसाठी गावी जाण्याआधी जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर!

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे वाहनचालकांचे दररोज लक्ष असते. आज, 12 सप्टेंबर 2026 रोजी, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी आजचे दर कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर मागील दिवसाप्रमाणेच आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या चढ्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे आगामी काळात इंधनाच्या दरांमध्ये काही बदल होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 25 मेनंतर देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही.
कच्च्या तेलाच्या दरात तेजी
देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती वेगळी आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. परिणामी ब्रेंट क्रूडच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याचे वृत्त आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइल महाग राहिल्यास देशाच्या आयात खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच दीर्घकाळ इंधनाच्या किमती वाढलेल्या राहिल्यास वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्चही वाढण्याची शक्यता असते.
पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज सकाळी का जाहीर होतात?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ठरवण्यासाठी डायनॅमिक फ्युएल प्राइसिंग पद्धतीचा वापर केला जातो. तेल कंपन्या साधारणपणे दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपयाचे मूल्य आणि इतर घटकांचा इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रत्येक बदलाचा परिणाम लगेचच देशातील पेट्रोल पंपावरील दरांवर दिसेलच असे नाही.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹112.73
- अमरावती – ₹113.14
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.59
- बीड – ₹112.45
- बुलढाणा – ₹113.16
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.17
- मुंबई – ₹111.21
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- नागपूर – ₹111.80
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.31
- वर्धा – ₹111.76
- वाशिम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹99.40
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.24
- बीड – ₹99.11
- बुलढाणा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.83
- मुंबई – ₹97.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- नागपूर – ₹98.48
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹97.97
- वर्धा – ₹98.46
- वाशिम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹105.36
- अकोला – ₹103.53
- अमरावती – ₹103.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹105.36
- भंडारा – ₹98.93
- बीड – ₹101.60
- चंद्रपूर – ₹100.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹98.93
- गोंदिया – ₹98.93
- हिंगोली – ₹103.53
- जळगाव – ₹99.60
- जालना – ₹99.60
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹88.00
- मुंबई – ₹88.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹100.64
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव – ₹85.50
- पालघर – ₹85.75
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹98.50
- रायगड – ₹93.07
- रत्नागिरी – ₹88.00
- सांगली – ₹105.36
- सातारा – ₹105.36
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹85.75
- वर्धा – ₹100.00
- वाशिम – ₹103.53
- यवतमाळ – ₹103.78
( टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. स्थानिक कर, वितरण खर्च आणि इतर कारणांमुळे प्रत्यक्ष पंपावरील किंमत वेगळी असण्याची शक्यता आहे.)