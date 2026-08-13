/काही ठिकाणी पेट्रोलमुळे दिलासा तर काही ठिकाणी डिझेलमुळे खर्च वाढला! जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे दर

Petrol Diesel Price Today, 13 August 2026: आज १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर झाले आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाच्या दरात फारसा बदल झालेला नाही. मात्र, काही शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किरकोळ वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे. दररोजच्या प्रवासासाठी वाहन वापरणाऱ्यांसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील अगदी काही पैशांचा फरकही महिन्याच्या खर्चावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे आज इंधन भरताना आपल्या शहरातील ताजा दर जाणून घेणे फायदेशीर ठरेल.
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दरात मोठी तफावत दिसून येते. मुंबई आणि ग्रेटर मुंबईत पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर आहे. पुण्यात पेट्रोल ₹112.02, नागपुरात ₹111.68, तर नाशिकमध्ये ₹112.44 प्रति लिटर आहे. काही शहरांमध्ये आज दर वाढले आहेत. अमरावतीमध्ये पेट्रोल ₹112.78 प्रति लिटर असून, दरात 81 पैशांची वाढ झाली आहे. बुलढाण्यात ₹113.16 आणि चंद्रपूरमध्ये ₹112.95 प्रति लिटर दर नोंदवला गेला आहे. दुसरीकडे, नागपुरात पेट्रोलच्या दरात 4 पैशांची किरकोळ घट होऊन तो ₹111.68 प्रति लिटर झाला आहे.
महाराष्ट्रात आज डिझेलचा दरही बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर आहे. मुंबईत डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर, तर पुण्यात ₹98.66 आणि ठाण्यात ₹98.02 प्रति लिटर आहे. अमरावतीमध्ये डिझेलचा दर ₹99.44 असून, तो 80 पैशांनी वाढला आहे. बुलढाण्यात ₹99.83 आणि चंद्रपूरमध्ये ₹99.61 प्रति लिटर दर आहे. नागपुरात मात्र डिझेलच्या दरात 1 पैशांची किरकोळ घट झाली असून तो ₹98.37 प्रति लिटर आहे.
महाराष्ट्रातील CNG दरांमध्येही शहरानुसार मोठा फरक आहे. मुंबईत CNG ₹86 प्रति किलो, तर पुण्यात ₹97.50 प्रति किलो आहे. ठाणे आणि पालघरमध्ये CNGचा दर ₹84.25 प्रति किलो आहे. काही शहरांमध्ये CNGच्या किमतीत वाढ झाली आहे. अमरावती आणि अकोला येथे 4 रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे, तर नंदुरबारमध्ये CNGच्या दरात तब्बल ₹6 ची वाढ झाली आहे. कोल्हापूरमध्ये CNG ₹101 प्रति किलो असून, त्यात ₹4.05 ची वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि जागतिक तेलपुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे भागवतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढीचा परिणाम भविष्यात देशांतर्गत इंधन दरांवर होऊ शकतो.
मात्र, सध्या मोठ्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तुलनेने स्थिर आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना तातडीने मोठा दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढल्यास आगामी काळात पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर तपासणे योग्य ठरेल.)