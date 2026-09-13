/महाराष्ट्रात रविवारी पेट्रोल-डिझेल-CNG चे दर काय? मुंबईसह सगळ्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today, 13 September 2026: रविवार, 13 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर जाहीर झाले आहेत. देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाच्या किमती अपडेट करतात. त्यामुळे वाहनधारकांनी पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना आपल्या शहरातील आजचा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल झालेला दिसत नाही. मात्र काही शहरांमध्ये मागील दिवसाच्या तुलनेत किरकोळ वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे. राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शहरानुसार वेगवेगळे असू शकतात.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर: ₹112.41 प्रति लिटर
- अकोला: ₹111.78 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹111.97 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर : ₹112.08 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹112.81 प्रति लिटर
- बीड: ₹112.28 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹112.58 प्रति लिटर
- धुळे: ₹112.19 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹112.90 प्रति लिटर
- गोंदिया: ₹113.04 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹111.21 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹111.72 प्रति लिटर
- नांदेड: ₹113.18 प्रति लिटर
- नाशिक: ₹112.44 प्रति लिटर
- पुणे: ₹112.02 प्रति लिटर
- रायगड: ₹111.46 प्रति लिटर
- रत्नागिरी: ₹113.17 प्रति लिटर
- सांगली: ₹112.44 प्रति लिटर
- सातारा: ₹113.03 प्रति लिटर
- सोलापूर: ₹111.84 प्रति लिटर
- ठाणे: ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा: ₹112.22 प्रति लिटर
- वाशिम: ₹112.63 प्रति लिटर
- यवतमाळ: ₹113.17 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय डिझेलचे दर
- अहमदनगर: ₹99.06 प्रति लिटर
- अकोला: ₹98.48 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹98.64 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹98.72 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹99.47 प्रति लिटर
- बीड: ₹98.94 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹99.28 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹99.26 प्रति लिटर
- धुळे: ₹98.84 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹99.55 प्रति लिटर
- गोंदिया: ₹99.66 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹97.83 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹98.38 प्रति लिटर
- नांदेड: ₹99.83 प्रति लिटर
- नाशिक: ₹99.05 प्रति लिटर
- पुणे: ₹98.66 प्रति लिटर
- रायगड: ₹98.11 प्रति लिटर
- रत्नागिरी: ₹99.83 प्रति लिटर
- सांगली: ₹99.11 प्रति लिटर
- सातारा: ₹99.64 प्रति लिटर
- सोलापूर: ₹98.51 प्रति लिटर
- ठाणे: ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा: ₹98.90 प्रति लिटर
- वाशिम: ₹99.28 प्रति लिटर
- यवतमाळ: ₹99.83 प्रति लिटर
शहरानुसार इंधनाचे दर का बदलतात?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रत्येक शहरात सारख्या नसण्यामागे अनेक कारणे आहेत. राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा कर, स्थानिक शुल्क, वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांमुळे शहरानुसार अंतिम किंमत बदलते. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा इतर शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात फरक दिसू शकतो.
याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दरातील बदलांचाही इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो.
पेट्रोल-डिझेलचा आजचा दर कसा तपासाल?
इंधनाचे दर दररोज अपडेट होत असल्याने वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यापूर्वी आजची किंमत तपासणे सोयीचे ठरते. तेल कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरून तसेच त्यांच्या SMS सेवेद्वारेही आपल्या शहरातील ताजा दर जाणून घेता येतो.
(टीप: वरील दर रुपये प्रति लिटर असून, उपलब्ध शहरनिहाय दरांनुसार दिले आहेत. प्रत्यक्ष पंपावरील किंमत तपासताना संबंधित तेल कंपनीच्या अधिकृत स्रोतावरील ताजा दर पाहावा.)