/पेट्रोल-डिझेलवरील विंडफॉल टॅक्स कमी, 15 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेल-CNG स्वस्त? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील दर

15 ऑगस्टपासून केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यांच्या निर्यातीवरील शुल्कात बदल केला आहे. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवून ते शून्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर डिझेल आणि ATFवरील शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पेट्रोल पंपावर मिळणारे पेट्रोल किंवा डिझेल लगेच स्वस्त होईल, असा अर्थ काढता येणार नाही. कारण हा बदल मुख्यतः निर्यात होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरील शुल्काशी संबंधित आहे.
15 ऑगस्टपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क 3.50 रुपये प्रति लिटरवरून थेट शून्य करण्यात आले आहे. डिझेलवरील एकूण निर्यात शुल्क 25.50 रुपयांवरून 24 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर ATFवरील शुल्क 22 रुपयांवरून 19.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, याआधी 3 ऑगस्टलाच सरकारने या शुल्कांमध्ये वाढ केली होती. त्यावेळी पेट्रोलचे शुल्क 2.50 रुपयांवरून 3.50 रुपये, डिझेलचे 15.50 रुपयांवरून 25.50 रुपये आणि ATFचे 14.50 रुपयांवरून 22 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले होते. आता त्यातील काही वाढ मागे घेण्यात आली आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढल्या आणि तेल कंपन्यांना नेहमीपेक्षा मोठा अतिरिक्त नफा मिळू लागला, तर सरकार त्या असामान्य नफ्यावर कर लावू शकते. यालाच साधारणपणे विंडफॉल टॅक्स म्हटले जाते. भारताने जुलै 2022 मध्ये प्रथम अशा प्रकारचा कर लागू केला होता. नंतर तो हटवण्यात आला; मात्र 2026 मध्ये आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर ही व्यवस्था पुन्हा लागू करण्यात आली. सध्या निर्यात शुल्काचे दर आंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींचा आढावा घेऊन साधारणपणे दर दोन आठवड्यांनी बदलले जातात.
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विंडफॉल टॅक्स कमी झाला म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती लगेच कमी होतीलच असे नाही. कारण सरकारने केलेली कपात ही निर्यातीवर लागू होणाऱ्या शुल्कात आहे. देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील कररचनेत या निर्णयामुळे थेट बदल झालेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरील दरावर याचा तात्काळ परिणाम होणे आवश्यक नाही.
देशभर पेट्रोल आणि डिझेलचा दर समान नसतो. यामागे अनेक घटक कारणीभूत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र सरकारचे कर, राज्य सरकारचा VAT, वाहतूक खर्च आणि स्थानिक पातळीवरील इतर खर्च यांचा अंतिम किमतीवर परिणाम होतो. विशेषतः राज्यानुसार VAT आणि स्थानिक कर वेगळे असल्यामुळे एका राज्यातील पेट्रोलचा दर दुसऱ्या राज्यापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकतो. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक किंवा औरंगाबादसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये फरक दिसतो.
सरकारने 15 ऑगस्टपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क शून्यावर आणले आहे, तर डिझेल आणि ATFवरील शुल्कही कमी केले आहे. मात्र, यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल थेट स्वस्त झालेले नाही. पेट्रोल पंपावरील दर ठरवताना अनेक कर आणि खर्च विचारात घेतले जातात. त्यामुळे विंडफॉल टॅक्समधील कपात ही तेल कंपन्यांच्या निर्यात अर्थकारणासाठी महत्त्वाची असली, तरी त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तात्काळ मिळेलच असे नाही.