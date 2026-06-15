/Petrol Diesel Price Today: 15 जून रोजी वाढले पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती? तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 15 June 2026 : मागच्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol And Diesel) किंमतींमध्ये चढ उतार पाहायला मिळत आहे. देशभरात 15 जून 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. तेल कंपन्यांनी आजही इंधनाचे दर स्थिर ठेवलेत. आंतरराष्ट्रीय बाजरात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ उतार पाहायला मिळतोय आणि मिडल ईस्टमध्ये तणावाच्या कारणामुळे बाजाराचं लक्ष हे क्रूड ऑइलवर असतं. तेव्हा तुमच्या शहरातील पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतींविषयी जाणून घेऊयात.
मे 2026 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये 3 रुपये प्रति लीटरची वाढ झाली आहे. तेव्हापासून तेल कंपन्या सातत्याने किंमतींचा आढावा घेत आहेत. परंतु सध्या तरी किंमती स्थिर ठेवण्यात आल्या असून त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सध्या ग्राहकांना दिलासा देत इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक राज्यात VAT, स्थानीय टॅक्स, फ्रेट चार्ज आणि डीलर कमीशन वेगवेगळे असतात. हेच कारण आहे की दिल्ली, मुंबई, पटणा आणि लखनऊ सारख्या शहरांमध्ये इंधनाच्या किंमती वेगवेगळ्या असतात.
तज्ज्ञांच्या मते, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उच्च राहिले आणि मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला, तर आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर वाढीचा दबाव येऊ शकतो. मात्र सध्या तरी तेल कंपन्यांनी दर स्थिर ठेवले आहेत.
तुम्ही इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांच्या वेबसाइट्स किंवा एसएमएस (SMS) सेवांद्वारे तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे सध्याचे दर तपासू शकता. हे दर दररोज सकाळी 6 वाजता अद्ययावत केले जातात.
शहर पेट्रोल (प्रति लिटर, रुपये) डिझेल (प्रति लिटर, रुपये)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.47 ₹99.82
चेन्नई ₹107.88 ₹99.65
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
नोएडा ₹102.12 ₹95.56