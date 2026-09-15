/गणपती बघायला जाण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर! महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील भाव जाणून घ्या

जागतिक तेल बाजारात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाहतूक ठप्प होण्याची परिस्थिती, लाल समुद्रातील वाढता तणाव आणि सौदी अरेबियाच्या ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनला झालेल्या नुकसानीमुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारावर दबाव वाढला आहे. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. मात्र, या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय वाहनचालकांसाठी आजचा दिवस काहीसा दिलासादायक आहे. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) आजही इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत.
महाराष्ट्रात शहरानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसतो. खाली पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹112.41
- अकोला: ₹111.78
- अमरावती: ₹113.14 (+₹1.17)
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹112.08
- भंडारा: ₹112.81
- बीड: ₹112.45
- बुलढाणा: ₹112.63
- चंद्रपूर: ₹112.58
- धुळे: ₹112.19
- गडचिरोली: ₹112.95
- गोंदिया: ₹113.04
- मुंबई: ₹111.21
- हिंगोली: ₹113.17
- जळगाव: ₹112.54
- जालना: ₹113.21
- कोल्हापूर: ₹112.60
- लातूर: ₹113.03
- नागपूर: ₹111.72
- नांदेड: ₹113.18
- नंदुरबार: ₹112.48
- नाशिक: ₹112.44
- धाराशिव: ₹112.45
- पालघर: ₹112.04
- परभणी: ₹113.17
- पुणे: ₹112.02
- रायगड: ₹111.46
- रत्नागिरी: ₹113.17
- सांगली: ₹112.44
- सातारा: ₹113.03
- सिंधुदुर्ग: ₹113.17
- सोलापूर: ₹111.85
- ठाणे: ₹111.38
- वर्धा: ₹111.76
- वाशिम: ₹112.63
- यवतमाळ: ₹113.18 (+₹0.01)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹99.06
- अकोला: ₹98.48
- अमरावती: ₹99.78 (+₹1.14)
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹98.72
- भंडारा: ₹99.47
- बीड: ₹99.11
- बुलढाणा: ₹99.28
- चंद्रपूर: ₹99.26
- धुळे: ₹98.84
- गडचिरोली: ₹99.61
- गोंदिया: ₹99.66
- मुंबई: ₹97.83
- हिंगोली: ₹99.83
- जळगाव: ₹99.17
- जालना: ₹99.87
- कोल्हापूर: ₹99.25
- लातूर: ₹99.66
- नागपूर: ₹98.38
- नांदेड: ₹99.83
- नंदुरबार: ₹99.13
- नाशिक: ₹99.05
- धाराशिव: ₹99.11
- पालघर: ₹98.66
- परभणी: ₹99.83
- पुणे: ₹98.66
- रायगड: ₹98.11
- रत्नागिरी: ₹99.83
- सांगली: ₹99.11
- सातारा: ₹99.64
- सिंधुदुर्ग: ₹99.83
- सोलापूर: ₹98.52
- ठाणे: ₹98.02
- वर्धा: ₹98.46
- वाशिम: ₹99.28
- यवतमाळ: ₹99.83
CNG च्या दरातही शहरानुसार मोठा फरक
महाराष्ट्रात CNG च्या किमतीत पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत अधिक चढ-उतार दिसत आहेत. काही शहरांमध्ये दर वाढले आहेत, तर काही ठिकाणी CNG स्वस्त झाले आहे.
- अहमदनगर: ₹105.36
- अकोला: ₹103.53
- अमरावती: ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹105.36
- भंडारा: ₹98.93
- बीड: ₹101.60 (+₹5.10)
- चंद्रपूर: ₹100.00
- धुळे: ₹93.65
- गडचिरोली: ₹98.93
- गोंदिया: ₹98.93
- हिंगोली: ₹103.53
- जळगाव: ₹99.60 (+₹3.10)
- जालना: ₹99.60 (+₹3.10)
- कोल्हापूर: ₹96.95 (-₹4.05)
- लातूर: ₹88.00 (-₹2.00)
- मुंबई: ₹88.00 (+₹2.00)
- नागपूर: ₹88.90 (-₹6.00)
- नांदेड: ₹90.65 (-₹3.35)
- नंदुरबार: ₹100.64
- नाशिक: ₹93.65 (-₹2.85)
- धाराशिव: ₹85.50 (-₹4.50)
- पालघर: ₹85.75
- परभणी: ₹90.65
- पुणे: ₹98.50 (+₹1.00)
- रायगड: ₹93.07
- रत्नागिरी: ₹88.00 (-₹2.00)
- सांगली: ₹105.36
- सातारा: ₹105.36
- सिंधुदुर्ग: ₹83.65 (-₹5.35)
- सोलापूर: ₹93.00
- ठाणे: ₹85.75
- वर्धा: ₹100.00
- वाशिम: ₹103.53
- यवतमाळ: ₹103.78
SMS करूनही तपासा तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर
तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचा ताजा दर जाणून घेण्यासाठी संबंधित तेल कंपनीच्या SMS सेवेचा वापर करता येतो.
- Indian Oil (IOCL): RSP <शहराचा कोड> असा SMS 9224992249 वर पाठवा.
- BPCL: RSP <शहराचा कोड> असा SMS 9223112222 वर पाठवा.
- HPCL: HPPRICE <शहराचा कोड> असा SMS 9222201122 वर पाठवा.
टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे वाहनात इंधन भरताना त्या दिवसाचा स्थानिक दर तपासणे योग्य ठरेल.