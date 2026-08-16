/मुंबईपासून पुणे-नागपूरपर्यंत कुठे किती भाव? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल-CNGचे आजचे दर

Petrol Diesel Price Today, 16 August 2026: रविवारच्या सकाळी पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांकडे वाहनचालकांचं लक्ष लागलेलं असतं. देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे ताजे दर जाहीर करतात. त्यामुळे शहरानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत थोडाफार फरक पाहायला मिळतो. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर आणि स्थानिक कर यांसारख्या विविध घटकांचा इंधनाच्या किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे रोजचा दर जाणून घेणं वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचं ठरतं. आज महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय आहेत, तसेच CNG किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहूया.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर — ₹112.41
- अकोला — ₹111.78
- अमरावती — ₹111.97
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹112.08
- भंडारा — ₹112.81
- बीड — ₹112.45
- बुलढाणा — ₹112.63
- चंद्रपूर — ₹112.58
- धुळे — ₹112.19
- गडचिरोली — ₹112.95
- गोंदिया — ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई — ₹111.21
- हिंगोली — ₹113.17
- जळगाव — ₹112.54
- जालना — ₹113.21
- कोल्हापूर — ₹112.59
- लातूर — ₹113.03
- मुंबई — ₹111.21
- नागपूर — ₹111.72
- नांदेड — ₹113.18
- नंदुरबार — ₹112.48
- नाशिक — ₹112.44
- धाराशिव — ₹112.45
- पालघर — ₹112.04
- परभणी — ₹113.17
- पुणे — ₹112.02
- रायगड — ₹111.46
- रत्नागिरी — ₹113.17
- सांगली — ₹112.44
- सातारा — ₹113.03
- सिंधुदुर्ग — ₹113.17
- सोलापूर — ₹111.85
- ठाणे — ₹111.38
- वर्धा — ₹111.76
- वाशिम — ₹112.63
- यवतमाळ — ₹113.17
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
- अहमदनगर — ₹99.06
- अकोला — ₹98.48
- अमरावती — ₹98.64
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹98.72
- भंडारा — ₹99.47
- बीड — ₹99.11
- बुलढाणा — ₹99.28
- चंद्रपूर — ₹99.26
- धुळे — ₹98.84
- गडचिरोली — ₹99.61
- गोंदिया — ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई — ₹97.83
- हिंगोली — ₹99.83
- जळगाव — ₹99.17
- जालना — ₹99.87
- कोल्हापूर — ₹99.25
- लातूर — ₹99.66
- मुंबई — ₹97.83
- नागपूर — ₹98.38
- नांदेड — ₹99.83
- नंदुरबार — ₹99.13
- नाशिक — ₹99.05
- धाराशिव — ₹99.11
- पालघर — ₹98.66
- परभणी — ₹99.83
- पुणे — ₹98.66
- रायगड — ₹98.11
- रत्नागिरी — ₹99.83
- सांगली — ₹99.11
- सातारा — ₹99.64
- सिंधुदुर्ग — ₹99.83
- सोलापूर — ₹98.52
- ठाणे — ₹98.02
- वर्धा — ₹98.46
- वाशिम — ₹99.28
- यवतमाळ — ₹99.83
महाराष्ट्रातील आजचे CNG दर
- अहमदनगर — ₹105.36/kg
- अकोला — ₹103.53/kg
- अमरावती — ₹103.78/kg
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹105.36/kg
- भंडारा — ₹98.93/kg
- बीड — ₹96.50/kg
- बुलढाणा — ₹103.53/kg
- चंद्रपूर — ₹100.00/kg
- धुळे — ₹93.65/kg
- गडचिरोली — ₹98.93/kg
- गोंदिया — ₹98.93/kg
- हिंगोली — ₹103.53/kg
- जळगाव — ₹96.50/kg
- जालना — ₹96.50/kg
- कोल्हापूर — ₹101.00/kg
- लातूर — ₹90.00/kg
- मुंबई — ₹86.00/kg
- नागपूर — ₹94.90/kg
- नांदेड — ₹94.00/kg
- नंदुरबार — ₹100.64/kg
- नाशिक — ₹96.50/kg
- धाराशिव — ₹90.00/kg
- पालघर — ₹84.25/kg
- परभणी — ₹90.65/kg
- पुणे — ₹97.50/kg
- रायगड — ₹93.07/kg
- रत्नागिरी — ₹90.00/kg
- सांगली — ₹105.36/kg
- सातारा — ₹105.36/kg
- सिंधुदुर्ग — ₹89.00/kg
- सोलापूर — ₹93.00/kg
- ठाणे — ₹84.25/kg
- वर्धा — ₹100.00/kg
- वाशिम — ₹103.53/kg
- यवतमाळ — ₹103.78/kg
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ का झाली?
इंधनाच्या किमतीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दराचा मोठा परिणाम होतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यास तेल कंपन्यांच्या खर्चावरही त्याचा परिणाम होतो. दिलेल्या माहितीनुसार, 15 मे 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ₹3 प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतरही दरांमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि तेल कंपन्यांच्या अंडर-रिकव्हरीचा उल्लेख केला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर पूर्वीच्या सुमारे 64-65 डॉलर प्रति बॅरलवरून 115 डॉलरच्या आसपास पोहोचल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर हे केवळ स्थानिक परिस्थितीवर नाही, तर जागतिक तेल बाजार आणि चलन विनिमयातील बदलांवरही अवलंबून असतात.
(टीप: वरील दर दिलेल्या स्रोतामधील 16 ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष पंपावरील दरात स्थानिक कर किंवा इतर कारणांमुळे फरक असू शकतो.)