/कच्चे तेल $108 पार, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिलासा? महाराष्ट्रात कुठे किती भाव जाणून घ्या

16 सप्टेंबरच्या सकाळच्या व्यवहारात Brent Crude $108 प्रति बॅरलच्या वर, तर WTI Crude $105 च्या आसपास होता. त्यामुळे भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, कच्चे तेल इतके महाग असताना देशांतर्गत इंधनाचे दर आणखी किती काळ स्थिर राहणार?
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की देशाच्या आयात खर्चावर परिणाम होतो. सध्याच्या परिस्थितीत मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर भारतासाठी हा दबाव वाढू शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च वाढल्याने वस्तूंच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कच्च्या तेलाची किंमत हा पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील महत्त्वाचा घटक असला तरी तो एकमेव घटक नाही. उदाहरणार्थ, रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत किंवा कमजोर होणे, देशातील कररचना, रिफायनिंग खर्च आणि तेल कंपन्यांची किंमत ठरवण्याची पद्धत यामुळेही पेट्रोल-डिझेलच्या किमती बदलू शकतात. त्यामुळे कच्चे तेल $108 वर आहे म्हणून पेट्रोल-डिझेल लगेच महाग होईल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
कच्चे तेल महाग झाल्याचा परिणाम सर्वप्रथम वाहतूक क्षेत्रावर जाणवू शकतो. डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्यास ट्रक आणि इतर मालवाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. यामुळे भाजीपाला, धान्य, दूध, किराणा आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या वाहतूक खर्चावर परिणाम होऊन महागाईचा दबाव वाढू शकतो.
16 सप्टेंबरनुसार महाराष्ट्रातील शहरनिहाय पेट्रोलचे दर:
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
महाराष्ट्रातील CNG चे दर
महाराष्ट्रातील CNG दरांमध्ये शहरानुसार मोठा फरक दिसतो. काही प्रमुख शहरांतील दर:
सध्या कच्चे तेल $100 च्या वर असल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर भविष्यात दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कधी वाढतील किंवा किती वाढतील, हे केवळ कच्च्या तेलाच्या दरावर ठरत नाही. आता मध्यपूर्वेतील परिस्थिती, जागतिक तेल पुरवठा, रुपया-डॉलर विनिमय दर आणि देशांतर्गत इंधन किंमत धोरण या सर्व घटकांवर पुढील काळातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची दिशा अवलंबून राहणार आहे.