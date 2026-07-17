/Petrol Diesel Prices: कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा वाढ; 17 जुलैला महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये पुन्हा वाढ होत असल्याने इंधन बाजारावर त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. गेल्या पाच-सहा दिवसांत भारतासाठी कच्च्या तेलाची आयात सुमारे 13 टक्क्यांनी महागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी 17 जुलैसाठी पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. सध्या किरकोळ इंधन दरांमध्ये मोठा बदल नसला, तरी काही शहरांमध्ये किंचित वाढ किंवा घट नोंदवली गेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या
अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक तेलबाजारावर झाला आहे. दोन्ही देशांकडून सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांमुळे मध्य पूर्वेतील तेलपुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, लाल समुद्रातील निर्यात मार्गावरही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 85 डॉलरच्या पुढे गेला असून WTI क्रूडही जवळपास 80 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या आठवड्यात या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये सुमारे 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (17 जुलै)
- अहमदनगर – ₹111.78
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.81
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹113.17
- भंडारा – ₹112.59
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹113.17
- चंद्रपूर – ₹112.59
- धुळे – ₹112.54
- गडचिरोली – ₹112.59
- गोंदिया – ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18
- हिंगोली – ₹111.78
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.17
- कोल्हापूर – ₹112.13
- लातूर – ₹113.17
- मुंबई – ₹111.18
- नागपूर – ₹112.59
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.54
- नाशिक – ₹111.38
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹113.17
- पालघर – ₹111.38
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.78
- रायगड – ₹111.18
- रत्नागिरी – ₹112.13
- सांगली – ₹112.13
- सातारा – ₹111.97
- सिंधुदुर्ग – ₹112.13
- सोलापूर – ₹111.97
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹112.81
- वाशीम – ₹111.78
- यवतमाळ – ₹112.81
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (17 जुलै)
- अहमदनगर – ₹98.44
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹99.47
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹99.83
- भंडारा – ₹99.24
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹99.24
- धुळे – ₹99.17
- गडचिरोली – ₹99.24
- गोंदिया – ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹98.48
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹98.80
- लातूर – ₹99.83
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹99.24
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.17
- नाशिक – ₹98.02
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.83
- पालघर – ₹98.02
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.44
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹98.80
- सांगली – ₹98.80
- सातारा – ₹98.63
- सिंधुदुर्ग – ₹98.80
- सोलापूर – ₹98.63
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹99.47
- वाशीम – ₹98.48
- यवतमाळ – ₹99.47
सीएनजी दरातही काही शहरांमध्ये बदल
महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये सीएनजीचे दर स्थिर आहेत. मात्र, कोल्हापूरमध्ये दरात वाढ झाली असून पालघरमध्येही किंमत वाढली आहे. दुसरीकडे ठाण्यात सीएनजीच्या दरात घट नोंदवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर (17 जुलै)
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹82.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
भारतात पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता चर्चेत असली, तरी सध्या तेल कंपन्यांकडून दरवाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांसाठी सध्याचे किरकोळ दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.