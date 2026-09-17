/Petrol Diesel Price Today: विंडफॉल टॅक्स घटला, 17 सप्टेंबरला पेट्रोल-डिझेलचे दर घसरले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Petrol Diesel Price Today: देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी आज, 17 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. देशभरात इंधनाचे दर दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट केले जातात. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी दररोजच्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांपर्यंत अनेकांसाठी इंधनाचे दर महत्त्वाचे असतात. तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरातील बदल यांचा विचार करून दररोज इंधनाच्या किमती अपडेट करतात. त्यामुळे शहरानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर — ₹112.41 (₹0.33 वाढ)
- अकोला — ₹112.73 (₹0.95 वाढ)
- अमरावती — ₹112.73 (₹0.76 वाढ)
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹112.08 (कोणताही बदल नाही)
- भंडारा — ₹113.17 (₹0.36 वाढ)
- बीड — ₹112.54 (₹0.09 वाढ)
- बुलढाणा — ₹113.21 (₹0.58 वाढ)
- चंद्रपूर — ₹113.16 (₹0.58 वाढ)
- धुळे — ₹111.70 (₹0.49 घट)
- गडचिरोली — ₹113.16 (₹0.21 वाढ)
- गोंदिया — ₹113.17 (₹0.13 वाढ)
- ग्रेटर मुंबई — ₹111.18 (₹0.03 घट)
- हिंगोली — ₹112.41 (₹0.76 घट)
- जळगाव — ₹111.89 (₹0.65 घट)
- जालना — ₹113.21 (₹0.03 वाढ)
- कोल्हापूर — ₹112.60 (कोणताही बदल नाही)
- लातूर — ₹113.15 (₹0.12 वाढ)
- मुंबई — ₹111.18 (₹0.03 घट)
- नागपूर — ₹112.38 (₹0.66 वाढ)
- नांदेड — ₹112.41 (₹0.77 घट)
- नंदुरबार — ₹111.70 (₹0.78 घट)
- नाशिक — ₹112.04 (₹0.40 घट)
- धाराशिव — ₹112.54 (₹0.09 वाढ)
- पालघर — ₹112.04 (₹0.34 वाढ)
- परभणी — ₹113.15 (₹0.02 घट)
- पुणे — ₹111.39 (₹0.63 घट)
- रायगड — ₹111.39 (₹0.07 घट)
- रत्नागिरी — ₹112.60 (₹0.57 घट)
- सांगली — ₹112.04 (₹0.40 घट)
- सातारा — ₹112.04 (₹0.99 घट)
- सिंधुदुर्ग — ₹112.60 (₹0.57 घट)
- सोलापूर — ₹111.84 (₹0.01 घट)
- ठाणे — ₹111.31 (₹0.07 घट)
- वर्धा — ₹112.38 (₹0.62 वाढ)
- वाशिम — ₹112.41 (₹0.22 घट)
- यवतमाळ — ₹112.38 (₹0.79 घट)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर — ₹99.06 (₹0.34 वाढ)
- अकोला — ₹99.40 (₹0.92 वाढ)
- अमरावती — ₹99.40 (₹0.76 वाढ)
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹98.72 (कोणताही बदल नाही)
- भंडारा — ₹99.83 (₹0.36 वाढ)
- बीड — ₹99.18 (₹0.07 वाढ)
- बुलढाणा — ₹99.87 (₹0.59 वाढ)
- चंद्रपूर — ₹99.80 (₹0.54 वाढ)
- धुळे — ₹98.36 (₹0.48 घट)
- गडचिरोली — ₹99.80 (₹0.19 वाढ)
- गोंदिया — ₹99.83 (₹0.17 वाढ)
- ग्रेटर मुंबई — ₹97.83 (कोणताही बदल नाही)
- हिंगोली — ₹99.08 (₹0.75 घट)
- जळगाव — ₹98.54 (₹0.63 घट)
- जालना — ₹99.87 (₹0.04 वाढ)
- कोल्हापूर — ₹99.25 (कोणताही बदल नाही)
- लातूर — ₹99.77 (₹0.11 वाढ)
- मुंबई — ₹97.83 (कोणताही बदल नाही)
- नागपूर — ₹99.05 (₹0.67 वाढ)
- नांदेड — ₹99.08 (₹0.75 घट)
- नंदुरबार — ₹98.36 (₹0.77 घट)
- नाशिक — ₹98.66 (₹0.39 घट)
- धाराशिव — ₹99.18 (₹0.07 वाढ)
- पालघर — ₹98.66 (₹0.32 वाढ)
- परभणी — ₹99.77 (₹0.06 घट)
- पुणे — ₹98.03 (₹0.63 घट)
- रायगड — ₹98.03 (₹0.08 घट)
- रत्नागिरी — ₹99.25 (₹0.58 घट)
- सांगली — ₹98.72 (₹0.39 घट)
- सातारा — ₹98.72 (₹0.92 घट)
- सिंधुदुर्ग — ₹99.25 (₹0.58 घट)
- सोलापूर — ₹98.51 (₹0.01 घट)
- ठाणे — ₹97.97 (₹0.05 घट)
- वर्धा — ₹99.05 (₹0.59 वाढ)
- वाशिम — ₹99.08 (₹0.20 घट)
- यवतमाळ — ₹99.05 (₹0.78 घट)
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये CNG च्या दरांमध्येही फरक पाहायला मिळतो. काही शहरांमध्ये CNG च्या दरात बदल झाला असून, काही ठिकाणी दर स्थिर आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार प्रमुख शहरांचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर — ₹105.36 (कोणताही बदल नाही)
- अकोला — ₹103.53 (कोणताही बदल नाही)
- अमरावती — ₹103.78 (कोणताही बदल नाही)
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹105.36 (कोणताही बदल नाही)
- भंडारा — ₹98.93 (कोणताही बदल नाही)
- बीड — ₹101.60 (₹5.10 वाढ)
- चंद्रपूर — ₹100.00 (कोणताही बदल नाही)
- धुळे — ₹93.65 (कोणताही बदल नाही)
- गडचिरोली — ₹98.93 (कोणताही बदल नाही)
- गोंदिया — ₹98.93 (कोणताही बदल नाही)
- हिंगोली — ₹103.53 (कोणताही बदल नाही)
- जळगाव — ₹99.60 (₹3.10 वाढ)
- जालना — ₹99.60 (₹3.10 वाढ)
- कोल्हापूर — ₹96.95 (₹4.05 घट)
- लातूर — ₹88.00 (₹2.00 घट)
- मुंबई — ₹88.00 (₹2.00 वाढ)
- नागपूर — ₹88.90 (₹6.00 घट)
- नांदेड — ₹90.65 (₹3.35 घट)
- नंदुरबार — ₹100.64 (कोणताही बदल नाही)
- नाशिक — ₹93.65 (₹2.85 घट)
- धाराशिव — ₹85.50 (₹4.50 घट)
- पालघर — ₹85.75 (कोणताही बदल नाही)
- परभणी — ₹90.65 (कोणताही बदल नाही)
- पुणे — ₹98.50 (₹1.00 वाढ)
- रायगड — ₹93.07 (कोणताही बदल नाही)
- रत्नागिरी — ₹88.00 (₹2.00 घट)
- सांगली — ₹105.36 (कोणताही बदल नाही)
- सातारा — ₹105.36 (कोणताही बदल नाही)
- सिंधुदुर्ग — ₹83.65 (₹5.35 घट)
- सोलापूर — ₹93.00 (कोणताही बदल नाही)
- ठाणे — ₹85.75 (कोणताही बदल नाही)
- वर्धा — ₹100.00 (कोणताही बदल नाही)
- वाशिम — ₹103.53 (कोणताही बदल नाही)
- यवतमाळ — ₹103.78 (कोणताही बदल नाही)
पेट्रोल-डिझेलचे दर शेवटचे कधी वाढले होते?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये शेवटची मोठी वाढ 25 मे 2026 रोजी झाल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांनी अल्प कालावधीत अनेक वेळा इंधनाच्या किमती वाढवल्या होत्या. या कालावधीत 15 मे, 19 मे, 23 मे आणि 25 मे अशा चार टप्प्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली. त्यामुळे अवघ्या 11 दिवसांच्या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये अंदाजे ₹7.5 ते ₹8.5 प्रति लिटरपर्यंत वाढ झाली होती.
दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किमती तपासल्यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या प्रवासाचा आणि इंधन खर्चाचा अंदाज घेणे सोपे जाते.