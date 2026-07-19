/आठवडाभरात WTI क्रूड 11 टक्क्यांहून अधिक महाग; पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर वाढणार? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील भाव

Petrol Diesel Price Today 19 July 2026: वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी. सरकारी तेल कंपन्यांनी रविवार, 19 जुलै 2026 रोजी पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू असतानाही देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये आज कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, गेल्या आठवड्यात WTI क्रूडच्या किमतीत 11 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा दर पुन्हा 88 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत इंधन दरांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधील पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे ताजे दर खालीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (19 जुलै 2026)
- अहमदनगर – ₹113.05
- अकोला – ₹112.78
- अमरावती – ₹112.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹113.05
- भंडारा – ₹112.70
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹113.18
- चंद्रपूर – ₹111.72
- धुळे – ₹113.05
- गडचिरोली – ₹112.70
- गोंदिया – ₹112.70
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18
- हिंगोली – ₹113.18
- जळगाव – ₹113.05
- जालना – ₹113.05
- कोल्हापूर – ₹111.78
- लातूर – ₹112.54
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹111.21
- नाशिक – ₹111.21
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.54
- पालघर – ₹111.21
- परभणी – ₹113.18
- पुणे – ₹111.78
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹111.78
- सांगली – ₹111.84
- सातारा – ₹111.78
- सिंधुदुर्ग – ₹111.78
- सोलापूर – ₹111.84
- ठाणे – ₹111.21
- वर्धा – ₹111.72
- वाशीम – ₹113.18
- यवतमाळ – ₹112.78
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (19 जुलै 2026)
- अहमदनगर – ₹99.69
- अकोला – ₹99.44
- अमरावती – ₹99.44
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.69
- भंडारा – ₹99.35
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹98.38
- धुळे – ₹99.69
- गडचिरोली – ₹99.35
- गोंदिया – ₹99.35
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.69
- जालना – ₹99.69
- कोल्हापूर – ₹98.44
- लातूर – ₹99.18
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹97.83
- नाशिक – ₹97.83
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.18
- पालघर – ₹97.83
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.44
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹98.44
- सांगली – ₹98.51
- सातारा – ₹98.44
- सिंधुदुर्ग – ₹98.44
- सोलापूर – ₹98.51
- ठाणे – ₹97.83
- वर्धा – ₹98.38
- वाशीम – ₹99.83
- यवतमाळ – ₹99.44
महाराष्ट्रातील CNGचे दर (19 जुलै 2026)
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹82.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे ठरवले जातात?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज सकाळी 6 वाजता अद्ययावत केले जातात. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल विपणन कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर, केंद्र व राज्य सरकारांचे कर, वाहतूक खर्च आणि इतर आर्थिक घटकांचा विचार करून दर निश्चित करतात.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिलासा मिळणार का?
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सध्या मोठी अस्थिरता आहे. त्यामुळे भविष्यात इंधन दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, सध्या देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी कपात किंवा वाढ जाहीर करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनीही नुकतेच संकेत दिले होते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास आगामी काळात ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा दिलासा मिळू शकतो.