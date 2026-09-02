/Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल-CNGच्या दराचा आज झटका? महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरात किती आहे किंमत? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 2 Sept 2026: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आज, २ सप्टेंबर रोजी कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना आज दरवाढीचा धक्का बसलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर अजूनही ११० रुपयांच्या पुढे आहेत, तर काही भागांत डिझेलची किंमत १०० रुपयांच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि इतर बाजारातील घडामोडींचा इंधनाच्या दरांवर परिणाम होतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन बजेटवर होतो. त्यामुळे ऑफिसला जाणारे नोकरदार असोत, व्यावसायिक असोत किंवा मालवाहतूक करणारे व्यापारी सगळ्यासाठी दररोजचे इंधन दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर
२ सप्टेंबर रोजी तुमच्या शहरात पेट्रोलसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, पाहा:
- मुंबई: ₹111.21 प्रति लिटर
- पुणे: ₹112.02 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹111.80 प्रति लिटर
- नवी मुंबई: ₹112.62 प्रति लिटर
- अहमदनगर: ₹111.71 प्रति लिटर
- अकोला: ₹112.06 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹112.78 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹112.86 प्रति लिटर
- बीड: ₹113.03 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹112.40 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹112.58 प्रति लिटर
- धुळे: ₹112.19 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹112.95 प्रति लिटर
- जालना: ₹113.18 प्रति लिटर
- कोल्हापूर: ₹112.57 प्रति लिटर
- लातूर: ₹112.61 प्रति लिटर
- नंदुरबार: ₹112.48 प्रति लिटर
- पालघर: ₹112.29 प्रति लिटर
- परभणी: ₹113.17 प्रति लिटर
- रायगड: ₹109.08 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
महाराष्ट्रात डिझेलच्या किमती शहरानुसार बदलत आहेत. आजचे उपलब्ध दर:
- मुंबई: ₹97.83 प्रति लिटर
- ठाणे: ₹98.00 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹98.48 प्रति लिटर
- पुणे: ₹98.68 प्रति लिटर
- नवी मुंबई: ₹99.27 प्रति लिटर
- जळगाव: ₹98.47 प्रति लिटर
- अकोला: ₹98.48 प्रति लिटर
- सांगली: ₹98.59 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹98.86 प्रति लिटर
- पालघर: ₹98.89 प्रति लिटर
- धुळे: ₹98.90 प्रति लिटर
- सातारा: ₹99.05 प्रति लिटर
- नाशिक: ₹99.07 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹99.16 प्रति लिटर
- सोलापूर: ₹99.18 प्रति लिटर
- कोल्हापूर: ₹99.23 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹99.24 प्रति लिटर
- वर्धा: ₹99.25 प्रति लिटर
- नंदुरबार: ₹99.28 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹99.54 प्रति लिटर
- गोंदिया: ₹99.58 प्रति लिटर
- उस्मानाबाद: ₹99.65 प्रति लिटर
- लातूर: ₹99.69 प्रति लिटर
- रत्नागिरी: ₹99.77 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹99.83 प्रति लिटर
- जालना: ₹99.83 प्रति लिटर
- परभणी: ₹99.83 प्रति लिटर
- नांदेड: ₹99.84 प्रति लिटर
- यवतमाळ: ₹99.97 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹100.71 प्रति लिटर
- रायगड: ₹102.29 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये CNG चे दरही वेगवेगळे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार प्रमुख शहरांतील दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- मुंबई: ₹88.00 प्रति किलो
- पुणे: ₹97.50 प्रति किलो
- नागपूर: ₹88.90 प्रति किलो
- अहमदनगर: ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला: ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती: ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा: ₹98.93 प्रति किलो
- बीड: ₹101.60 प्रति किलो
- चंद्रपूर: ₹100.00 प्रति किलो
- धुळे: ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली: ₹98.93 प्रति किलो
- गोंदिया: ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली: ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव: ₹99.60 प्रति किलो
- जालना: ₹99.60 प्रति किलो
- कोल्हापूर: ₹96.95 प्रति किलो
- लातूर: ₹88.00 प्रति किलो
- नांदेड: ₹90.65 प्रति किलो
- नंदुरबार: ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक: ₹93.65 प्रति किलो
- उस्मानाबाद: ₹85.50 प्रति किलो
- पालघर: ₹85.75 प्रति किलो
- परभणी: ₹90.65 प्रति किलो
- रायगड: ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी: ₹88.00 प्रति किलो
- सांगली: ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा: ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग: ₹83.65 प्रति किलो
- सोलापूर: ₹93.00 प्रति किलो
- ठाणे: ₹85.75 प्रति किलो
- वर्धा: ₹100.00 प्रति किलो
- वाशिम: ₹103.53 प्रति किलो
- यवतमाळ: ₹103.78 प्रति किलो
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात शहरानुसार फरक का?
एकाच राज्यात असूनही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येक शहरात सारखे नसतात. पेट्रोल-डिझेलवर आकारले जाणारे कर, वाहतूक खर्च, स्थानिक कर आणि इंधनाच्या वितरणाचा खर्च यामुळे दरांमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे तुमच्या शहरातील पेट्रोल पंपावर लागू असलेला दर जाणून घेऊनच इंधन भरवणे योग्य ठरते. दररोज सकाळी अपडेट होणाऱ्या किमतींवर लक्ष ठेवले तर इंधनाच्या खर्चाचे नियोजन करणेही सोपे होते.