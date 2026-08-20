/Petrol- Diesel Price: 20 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेल, CNGच्या दरात बदल? घराबाहेर पडण्यापूर्वी तपासा आजचे दर

Petrol-Diesel Price Today: वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरवण्यापूर्वी आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 20 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झाला आहे का, की इंधनाचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, याची माहिती जाणून घेऊया. खाली महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दिले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती शहरानुसार वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे एका शहरातील दर दुसऱ्या शहरापेक्षा काही प्रमाणात कमी-जास्त असू शकतात. वाहनचालकांनी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासूनच इंधन भरून घ्यावे.
वाहनाची इंधनाची टाकी कायम पूर्ण भरलेली ठेवणे शक्य नसले, तरी ती पूर्णपणे रिकामी होईपर्यंत गाडी चालवणे टाळावे. शक्य असल्यास टाकीत किमान एक चतुर्थांश ते अर्ध्यापर्यंत इंधन ठेवणे चांगले. इंधन खूपच कमी झाल्यास अचानक पेट्रोल पंप न मिळणे किंवा प्रवासादरम्यान वाहन बंद पडण्याची शक्यता असते. अनेक वाहनांमध्ये फ्युएल मीटर शून्य दाखवल्यानंतरही काही प्रमाणात इंधन शिल्लक असू शकते. मात्र, या रिझर्व्हवर जास्त काळ वाहन चालवणे योग्य नाही.
पेट्रोल-डिझेलसोबतच सीएनजीच्या दरातही शहरानुसार फरक पाहायला मिळतो. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील सीएनजीचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
इंधनाच्या किमतींमध्ये स्थानिक कर आणि इतर शुल्कांमुळे शहरानुसार फरक असतो. त्यामुळे वाहनात पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी भरताना आपल्या शहरातील लागू दर तपासणे आवश्यक आहे.