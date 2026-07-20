/आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाला पुन्हा तेजी! भारतातील इंधन दरांवर दबाव वाढण्याची शक्यता; राज्यातील दर जाणून घ्या

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा दर 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली असून, त्यामुळे गेल्या आठवड्यात सुरू झालेली तेजी या आठवड्यातही कायम राहिली आहे.
मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्याबाबत चिंता
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविराम मोडल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक तीव्र झाला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक सुरळीत राहील का, याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. गेल्या शनिवार-रविवारी इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या चार जहाजांना अडवल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने गेल्या दोन दिवसांत आणखी एका सैनिकाचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या भागातील लष्करी कारवाया अधिक तीव्र झाल्या असून त्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या बाजारावर होत आहे.
जुलैनंतर कच्च्या तेलात तब्बल 30 टक्क्यांची वाढ
जुलै महिन्यातील नीचांकी पातळीच्या तुलनेत ब्रेंट क्रूडच्या किमतींमध्ये जवळपास 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अमेरिकेने इराणमधील काही बंदरांवरील निर्बंध पुन्हा लागू केले आहेत, तर इराणने होर्मुझ परिसरातील जहाजांवरील कारवाया वाढवल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अशा घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत इंधन बाजारावर होण्याची शक्यता कायम असते. मात्र, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹113.05
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹111.72
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.67
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.54
- गडचिरोली – ₹112.58
- गोंदिया – ₹111.72
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹112.63
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.15
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.45
- पालघर – ₹111.38
- परभणी – ₹113.18
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹112.60
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.72
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹112.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.69
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹98.38
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.29
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹99.17
- गडचिरोली – ₹99.26
- गोंदिया – ₹98.38
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.28
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.77
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.11
- पालघर – ₹98.02
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.25
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.38
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹98.85
महाराष्ट्रातील CNG चे दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹82.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
कच्च्या तेलातील वाढ भारतासाठी का महत्त्वाची?
मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. ब्रेंट क्रूडचा दर 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने भारतासारख्या आयात-आधारित देशांवर त्याचा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या मात्र सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत.
दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट होतात नवीन दर
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. दरांमध्ये बदल झाल्यास तो याच वेळेपासून लागू होतो. ग्राहकांना आपल्या शहरातील ताजे इंधन दर संबंधित कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल अॅप किंवा एसएमएस सेवेद्वारे सहज तपासता येतात.