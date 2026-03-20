Fuel Price 20 March: Petrol दरांचा भडका! महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरात मिळतंय सर्वात महाग पेट्रोल?

Petrol Diesel Price Today 20 March 2026: इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ करण्यात आल्याने आधीच एलपीजी गॅसमुळे हैराण असलेल्या सर्वसमान्यांना अजून एक मोठा धक्का बसणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 20, 2026, 07:07 AM IST
पेट्रोलचे दर वाढले (प्रातिनिधिक फोटो) (सौजन्य - रॉयटर्स)

Petrol Diesel Price Today 20 March 2026: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यातच इस्रायलने कुवैतमध्ये असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या पीएनजी (पाइप नॅचरल गॅस) डेपोवर हल्ला केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. असं असतानाच आता सर्वसामान्यांच्या खिसा अधिक खाली करणारी एक बातमी समोर आली आहे. इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम इंधनाच्या दरांवर झाला असून भारतातील इंधनाचे भाव वाढले आहेत. त्यातल्या त्यात दिसाला देणारी बाब म्हणजे ही दरवाढ स्पीड पेट्रोलसंदर्भात आहे. 

कितीने वाढले पेट्रोलचे दर?

पॉवर आणि स्पीड प्रिमिअम पेट्रोलचे दर प्रती लिटर 2 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज मध्यरात्रीपासून ही दरवाढ झाली आहे. कालपर्यंत 111.68 रुपये लिटरला मिळणारं पॉवर तसेच स्पीड प्रिमिअम पेट्रोल आता 113.77 रुपये प्रती लिटर दराने मिळत आहे. यासंदर्भातील ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनच्या कोअर कमिटीचे सदस्य अली दारुवाला यांनी दिली आहे. 

मुंबईत पेट्रोल-डिझेलचा दर किती?

साध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तसे स्थीर आहेत. आज म्हणजेच 20 मार्च रोजी मुंबईतील पेट्रोलचे दर 103.54 प्रति लिटर इतके आहेत. तर डिझेलसाठी मुंबईकरांना 90.03 रुपये प्रति लिटर किंमत मोजावी लागत आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आणि राज्यानुसार इंधानचे दर वेगवेगळे असतात. यामध्ये व्हॅट, फ्रेट चार्जेसचा समावेश होत असल्याने दरांमध्ये फरक पडतो. दिल्लीमध्ये आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 87.67 रुपये प्रति लिटर दराने विकलं जात आहे.

पुण्यात मुंबईपेक्षा महाग पेट्रोल-डिझेल

पुण्यामध्ये पेट्रोल 104.03 रुपये प्रति लिटर असून मुंबईपेक्षा हा दर अधिक आहे. पुणेकरांना मुंबईकरांपेक्षा डिझेलसाठीही अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. पुण्यात मुंबईपेक्षा 46 पैशांनी डिझेल महाग आहे. पुण्यातील डिझेलचा दर 90.49 रुपये प्रति लिटर इतका आहे.

महाराष्ट्रतील सर्वाधिक दर 'या' शहरात

नाशिकमध्ये पेट्रोल 104.04 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 90.57 रुपये प्रति लिटर दराने विकलं जात आहे. छत्रपती संभाजी नगरमध्ये पेट्रोलचा दर 105.31 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. तर डिझेलचादर 91.80 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. छत्रपती संभाजी नगरमधील दर हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.

अकोला आणि नागपूरमधील दर किती?

अकोल्यात पेट्रोलचा दर 104.16 रुपये प्रति लिटर इतका असून डिझेलचा दर 90.72 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. नागपूरमध्ये प्रति लिटर पेट्रोलसाठी 105 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर डिझेलसाठी 91.55 रुपये प्रति लिटर दर नागपुरकरांना मोजावा लागतोय. अमरावतीमध्ये एक लिटर पेट्रोल 105.05 रुपयांना विकलं जात आहे. तर इथे डिझेलचा दर प्रति लिटर 91.58 रुपये इतका आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

