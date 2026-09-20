/Petrol-Diesel Price: गणपती बघायला आज रविवारी बाहेर पडताय? आधीच जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार सुरू असले तरी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रविवारी, 20 सप्टेंबर रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर मागील दिवसाच्या पातळीवर कायम आहेत. सध्या देशात पेट्रोलचा सरासरी दर ₹111.21 प्रति लिटर, तर डिझेलचा सरासरी दर ₹97.83 प्रति लिटर आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये मात्र स्थानिक कर आणि इतर घटकांनुसार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात फरक पाहायला मिळतो.
आज कच्च्या तेलाचा दर काय?
रविवार असल्याने ICE आणि NYMEXसारखे प्रमुख कमोडिटी मार्केट बंद असतात. त्यामुळे आज कच्च्या तेलाच्या दरात नव्या व्यवहारांनुसार बदल झालेला नाही. शुक्रवारी, 18 सप्टेंबर रोजी बाजार बंद होताना ब्रेंट क्रूडच्या दरात मागील काही दिवसांच्या तेजीच्या तुलनेत सुमारे 1 टक्क्यांची घसरण झाली होती. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड सुमारे 0.91 टक्क्यांनी घसरून 103.87 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले. कच्च्या तेलाचा दर 104 डॉलरच्या खाली राहिल्याने देशांतर्गत इंधनाच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹112.08
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹111.97
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.12
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹112.45
- बुलढाणा – ₹113.16
- चंद्रपूर – ₹112.93
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹112.90
- गोंदिया – ₹113.17
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.80
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.64
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.78
- रायगड – ₹111.39
- रत्नागिरी – ₹113.13
- सांगली – ₹112.13
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशिम – ₹112.55
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹98.72
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.64
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.77
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.11
- बुलढाणा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹99.59
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.55
- गोंदिया – ₹99.83
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.48
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.28
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.44
- रायगड – ₹98.03
- रत्नागिरी – ₹99.77
- सांगली – ₹98.80
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशिम – ₹99.21
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹105.36
- अकोला – ₹103.53
- अमरावती – ₹103.78
- छत्रपती संभाजीनगर– ₹105.36
- भंडारा – ₹98.93
- बीड – ₹101.60
- चंद्रपूर – ₹100.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹98.93
- गोंदिया – ₹98.93
- हिंगोली – ₹103.53
- जळगाव – ₹99.60
- जालना – ₹99.60
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹88.00
- मुंबई – ₹88.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹100.64
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव – ₹85.50
- पालघर – ₹85.75
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹98.50
- रायगड – ₹93.07
- रत्नागिरी – ₹88.00
- सांगली – ₹105.36
- सातारा – ₹105.36
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹85.75
- वर्धा – ₹100.00
- वाशिम – ₹103.53
- यवतमाळ – ₹103.78