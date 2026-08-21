/आज महाराष्ट्रात किती रुपयांना मिळणार पेट्रोल-डिझेल आणि CNG? जाणून घ्या प्रत्येक शहरातील भाव

वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी. आज 21 ऑगस्ट 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काय बदल झाले आहेत, तसेच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आजचे भाव किती आहेत, याची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. आज राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर ₹102.12 प्रति लिटर, तर डिझेल ₹95.20 प्रति लिटर आहे. या दरांमध्ये आज कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र महाराष्ट्रातील शहरांनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत.
दररोज सकाळी अपडेट होतात इंधनाचे भाव
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तेल कंपन्यांकडून दररोज अपडेट केले जातात. साधारणपणे सकाळी 6 वाजता नवीन दर लागू होतात. आपल्या शहरातील ताजे पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेण्यासाठी तेल कंपन्यांकडून एसएमएसची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल केला होता. मात्र निर्यात शुल्कातील बदलांचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोल पंपावरील किरकोळ किमतींवर होतोच असे नाही.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹112.60 प्रति लिटर
- अकोला – ₹111.78 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹111.78 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹112.60 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹111.69 प्रति लिटर
- बीड – ₹112.60 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹111.78 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹111.69 प्रति लिटर
- धुळे – ₹112.44 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹111.69 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹111.69 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹111.21 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹113.08 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹111.78 प्रति लिटर
- जालना – ₹113.18 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹113.03 प्रति लिटर
- लातूर – ₹113.18 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹111.69 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹113.18 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹112.44 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹112.44 प्रति लिटर
- धाराशिव – ₹111.84 प्रति लिटर
- पालघर – ₹111.38 प्रति लिटर
- परभणी – ₹113.18 प्रति लिटर
- पुणे – ₹112.02 प्रति लिटर
- रायगड – ₹111.39 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹113.03 प्रति लिटर
- सांगली – ₹113.03 प्रति लिटर
- सातारा – ₹113.03 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹113.03 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹111.84 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹111.69 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹113.08 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹111.78 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹99.24 प्रति लिटर
- अकोला – ₹98.48 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹98.48 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजी नगर– ₹99.24 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹98.38 प्रति लिटर
- बीड – ₹99.24 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹98.48 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹98.38 प्रति लिटर
- धुळे – ₹99.07 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹98.38 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹98.38 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹97.83 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹99.72 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹98.48 प्रति लिटर
- जालना – ₹99.83 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹99.64 प्रति लिटर
- लातूर – ₹99.83 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹98.38 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹99.83 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹99.07 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹99.07 प्रति लिटर
- धाराशिव – ₹98.51 प्रति लिटर
- पालघर – ₹98.02 प्रति लिटर
- परभणी – ₹99.83 प्रति लिटर
- पुणे – ₹98.66 प्रति लिटर
- रायगड – ₹98.03 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹99.64 प्रति लिटर
- सांगली – ₹99.64 प्रति लिटर
- सातारा – ₹99.64 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹99.64 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹98.51 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹98.38 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹99.72 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹98.48 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील CNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला – ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा – ₹98.93 प्रति किलो
- बीड – ₹96.50 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹100.00 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹98.93 प्रति किलो
- गोंदिया – ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव – ₹96.50 प्रति किलो
- जालना – ₹96.50 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹101.00 प्रति किलो
- लातूर – ₹90.00 प्रति किलो
- मुंबई – ₹86.00 प्रति किलो
- नागपूर – ₹94.90 प्रति किलो
- नांदेड – ₹94.00 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक – ₹96.50 प्रति किलो
- धाराशिव – ₹90.00 प्रति किलो
- पालघर – ₹85.75 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे – ₹97.50 प्रति किलो
- रायगड – ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹90.00 प्रति किलो
- सांगली – ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा – ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93.00 प्रति किलो
- ठाणे – ₹85.75 प्रति किलो
- वर्धा – ₹100.00 प्रति किलो
- वाशिम – ₹103.53 प्रति किलो
- यवतमाळ – ₹103.78 प्रति किलो
(टीप: पेट्रोल-डिझेलचे दर शहरानुसार कर आणि इतर स्थानिक शुल्कांमुळे बदलतात. दर रोज अपडेट होऊ शकतात.)
पेट्रोल भरताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
पेट्रोल पंपावर इंधन भरताना काही मूलभूत गोष्टी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
- पेट्रोल भरण्यापूर्वी मशीनवरील मीटर शून्यावर आहे का, हे तपासा.
- पेट्रोलची डेंसिटी साधारण 720 ते 775 या मर्यादेत आहे का, याची खात्री करा.
- पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना वाहनाचे इंजिन बंद ठेवा.
- इंधन भरताना वाहनातून खाली उतरून नोजल आणि मीटरवर लक्ष ठेवणे चांगले.
- व्यवहाराची रक्कम आणि मीटरवरील आकडे यामध्ये कोणतीही तफावत नाही ना, हे तपासा.