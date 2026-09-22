आज इंधन दरात दिलासा? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी तेजी पाहायला मिळत असतानाही देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आज कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक आहे. त्यामुळे तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळत आहे, तसेच कार किंवा दुचाकीची टाकी फुल करण्यासाठी किती खर्च येईल, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹112.41 प्रति लिटर
- अकोला – ₹111.78 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹111.97 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹112.81 प्रति लिटर
- बीड – ₹112.45 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹112.58 प्रति लिटर
- धुळे – ₹112.19 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹112.95 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹113.04 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹111.21 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹113.17 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹112.54 प्रति लिटर
- जालना – ₹113.21 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹112.60 प्रति लिटर
- लातूर – ₹113.03 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹111.72 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹113.18 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹112.48 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹112.44 प्रति लिटर
- धाराशिव – ₹112.45 प्रति लिटर
- पालघर – ₹112.04 प्रति लिटर
- परभणी – ₹113.17 प्रति लिटर
- पुणे – ₹111.90 प्रति लिटर
- रायगड – ₹111.46 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹113.17 प्रति लिटर
- सांगली – ₹112.44 प्रति लिटर
- सातारा – ₹113.03 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹111.85 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹111.76 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹112.63 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹113.17 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹99.06 प्रति लिटर
- अकोला – ₹98.48 प्रति लिटर
- अमरावती – ₹98.64 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72 प्रति लिटर
- भंडारा – ₹99.47 प्रति लिटर
- बीड – ₹99.11 प्रति लिटर
- बुलढाणा – ₹99.28 प्रति लिटर
- चंद्रपूर – ₹99.26 प्रति लिटर
- धुळे – ₹98.84 प्रति लिटर
- गडचिरोली – ₹99.61 प्रति लिटर
- गोंदिया – ₹99.66 प्रति लिटर
- मुंबई – ₹97.83 प्रति लिटर
- हिंगोली – ₹99.83 प्रति लिटर
- जळगाव – ₹99.17 प्रति लिटर
- जालना – ₹99.87 प्रति लिटर
- कोल्हापूर – ₹99.25 प्रति लिटर
- लातूर – ₹99.66 प्रति लिटर
- नागपूर – ₹98.38 प्रति लिटर
- नांदेड – ₹99.83 प्रति लिटर
- नंदुरबार – ₹99.13 प्रति लिटर
- नाशिक – ₹99.05 प्रति लिटर
- धाराशिव – ₹99.11 प्रति लिटर
- पालघर – ₹98.66 प्रति लिटर
- परभणी – ₹99.83 प्रति लिटर
- पुणे – ₹98.55 प्रति लिटर
- रायगड – ₹98.11 प्रति लिटर
- रत्नागिरी – ₹99.83 प्रति लिटर
- सांगली – ₹99.11 प्रति लिटर
- सातारा – ₹99.64 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83 प्रति लिटर
- सोलापूर – ₹98.52 प्रति लिटर
- ठाणे – ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा – ₹98.46 प्रति लिटर
- वाशिम – ₹99.28 प्रति लिटर
- यवतमाळ – ₹99.83 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील CNGचे आजचे दर
- अहमदनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला – ₹103.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹103.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹105.36 प्रति किलो
- भंडारा – ₹98.93 प्रति किलो
- बीड – ₹101.60 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹100 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹98.93 प्रति किलो
- गोंदिया – ₹98.93 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹103.53 प्रति किलो
- जळगाव – ₹99.60 प्रति किलो
- जालना – ₹99.60 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹96.95 प्रति किलो
- लातूर – ₹88 प्रति किलो
- मुंबई – ₹88 प्रति किलो
- नागपूर – ₹88.90 प्रति किलो
- नांदेड – ₹90.65 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹100.64 प्रति किलो
- नाशिक – ₹93.65 प्रति किलो
- धाराशिव – ₹85.50 प्रति किलो
- पालघर – ₹85.75 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे – ₹98.50 प्रति किलो
- रायगड – ₹93.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹88 प्रति किलो
- सांगली – ₹105.36 प्रति किलो
- सातारा – ₹105.36 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93 प्रति किलो
कच्च्या तेलाच्या दरात तेजी, कंपन्यांवर दबाव
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे असल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव आणि जागतिक बाजारातील परिस्थितीमुळे इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीवर दबाव वाढला आहे. डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतीतही मोठी वाढ झाल्याने देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेल विक्री करताना तेल कंपन्यांवर आर्थिक दबाव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, कंपन्यांना डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर सुमारे 20 रुपये आणि पेट्रोलवर सुमारे 5 रुपये प्रति लिटर नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या पार्श्वभूमीवरही आज देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणखी बिघडल्यास भविष्यात देशातील इंधन दरांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.