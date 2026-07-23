/Petrol-Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी; 23 जुलैचे राज्यातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर

Petrol, Diesel Prices On 23 July 2026 : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असली तरी देशातील वाहनचालकांना आजही दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 23 जुलैसाठी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर केले असून, बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतीत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे नवे दर अपडेट करतात. त्यामुळे वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (23 जुलै)
- अहमदनगर – ₹112.60 (+₹0.19)
- अकोला – ₹113.17 (+₹1.39)
- अमरावती – ₹112.22 (+₹0.05)
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹112.60 (+₹0.52)
- भंडारा – ₹113.17 (+₹0.36)
- बीड – ₹113.05 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹112.54 (-₹0.09)
- चंद्रपूर – ₹112.93 (+₹0.35)
- धुळे – ₹112.54 (+₹0.35)
- गडचिरोली – ₹112.93 (-₹0.02)
- गोंदिया – ₹113.17 (+₹0.13)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹113.17 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹112.54 (बदल नाही)
- जालना – ₹113.05 (-₹0.16)
- कोल्हापूर – ₹112.13 (-₹0.47)
- लातूर – ₹113.05 (+₹0.02)
- मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹112.22 (+₹0.50)
- नांदेड – ₹113.17 (-₹0.01)
- नंदुरबार – ₹112.54 (+₹0.06)
- नाशिक – ₹112.19 (-₹0.25)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹113.05 (+₹0.60)
- पालघर – ₹112.19 (+₹0.15)
- परभणी – ₹113.17 (बदल नाही)
- पुणे – ₹112.40 (+₹0.38)
- रायगड – ₹111.21 (-₹0.25)
- रत्नागिरी – ₹104.42 (-₹8.75)
- सांगली – ₹112.13 (-₹0.31)
- सातारा – ₹112.40 (-₹0.63)
- सिंधुदुर्ग – ₹104.42 (-₹8.75)
- सोलापूर – ₹113.05 (+₹1.20)
- ठाणे – ₹111.38 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹112.22 (+₹0.46)
- वाशीम – ₹113.17 (+₹0.54)
- यवतमाळ – ₹112.22 (-₹0.95)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.24 (+₹0.18)
- अकोला – ₹99.82 (+₹1.34)
- अमरावती – ₹98.90 (+₹0.05)
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.24 (+₹0.52)
- भंडारा – ₹99.83 (+₹0.36)
- बीड – ₹99.69 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹99.17 (-₹0.11)
- चंद्रपूर – ₹99.59 (+₹0.33)
- धुळे – ₹99.17 (+₹0.33)
- गडचिरोली – ₹99.59 (-₹0.02)
- गोंदिया – ₹99.83 (+₹0.17)
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹99.82 (-₹0.01)
- जळगाव – ₹99.17 (बदल नाही)
- जालना – ₹99.69 (-₹0.18)
- कोल्हापूर – ₹98.80 (-₹0.45)
- लातूर – ₹99.69 (+₹0.03)
- मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹98.90 (+₹0.52)
- नांदेड – ₹99.82 (-₹0.01)
- नंदुरबार – ₹99.17 (+₹0.04)
- नाशिक – ₹98.80 (-₹0.25)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.69 (+₹0.58)
- पालघर – ₹98.80 (+₹0.14)
- परभणी – ₹99.82 (-₹0.01)
- पुणे – ₹99.03 (+₹0.37)
- रायगड – ₹97.83 (-₹0.28)
- रत्नागिरी – ₹96.29 (-₹3.54)
- सांगली – ₹98.80 (-₹0.31)
- सातारा – ₹99.03 (-₹0.61)
- सिंधुदुर्ग – ₹96.29 (-₹3.54)
- सोलापूर – ₹99.69 (+₹1.17)
- ठाणे – ₹98.02 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹98.90 (+₹0.44)
- वाशीम – ₹99.82 (+₹0.54)
- यवतमाळ – ₹98.90 (-₹0.93)
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹94.93 (+₹2.00)
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹94.93 (+₹2.00)
- गोंदिया – ₹94.93 (+₹2.00)
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00 (+₹4.05)
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25 (+₹4.75)
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹89.07 (+₹2.00)
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25 (-₹1.75)
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
कच्च्या तेलाच्या दरात महिनाभरात 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा दर 95 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला असून, तो सुमारे 95.48 डॉलरवर व्यवहार करत आहे. याआधीच्या सत्रातही ब्रेंट क्रूडमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. त्याचप्रमाणे WTI क्रूडच्याही किंमतीत जवळपास 3 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरात एकूण 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने सरकारी तेल कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला असला, तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
कच्चे तेल महाग होण्यामागचे कारण काय?
पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव हा कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमागील प्रमुख घटक मानला जात आहे. इराणविरोधात अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या नव्या इशाऱ्यांमुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, हा तणाव कायम राहिल्यास आगामी काळात इंधनाच्या दरांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.