/आज पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतंय? घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील तपासा दर

दररोजच्या खर्चात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे वाहन घेऊन घराबाहेर पडण्यापूर्वी आजचा इंधन दर किती आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज अपडेट केले जातात. आज देशभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. सध्या देशातील पेट्रोलचा सरासरी दर 111.21 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलचा सरासरी दर 97.83 रुपये प्रति लिटर आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 102.12 रुपये, तर डिझेल 95.20 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर 111.21 रुपये, तर डिझेलचा दर 97.83 रुपये प्रति लिटर आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये स्थानिक कर आणि इतर घटकांमुळे इंधनाच्या दरात काही प्रमाणात फरक पाहायला मिळतो.