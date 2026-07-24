/Petrol Diesel Price: आज 1 लिटर पेट्रोल-डिझेलसाठी महाराष्ट्रात किती रुपये मोजावे लागणार? जाणून घ्या CNG चेही दर

पश्चिम आशियातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा थेट परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर दिसू लागला आहे. लाल समुद्रातील जहाजांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे तेलाच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, ब्रेंट क्रूडची किंमत मे महिन्यानंतर प्रथमच 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे. गेल्या सुमारे 20 दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवरही भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी शुक्रवार, 24 जुलै 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 25 मे 2026 नंतर इंधनाच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट झालेली नसून सलग 59 दिवस दर स्थिर आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर कंपन्यांनी काही काळ दरवाढ टाळली होती. मात्र मे महिन्यात चार टप्प्यांत इंधन महाग करण्यात आले.
मे महिन्यात कधी झाली दरवाढ?
- 15 मे 2026: पेट्रोल ₹3.00 आणि डिझेल ₹3.29 प्रति लिटरने महाग.
- 19 मे 2026: पेट्रोल ₹0.87 आणि डिझेल ₹0.91 प्रति लिटरने वाढ.
- 23 मे 2026: पुन्हा पेट्रोल ₹0.87 आणि डिझेल ₹0.91 प्रति लिटरने वाढ.
- 25 मे 2026: पेट्रोल ₹2.61 आणि डिझेल ₹2.71 प्रति लिटरने महाग.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹113.05
- अकोला – ₹112.78
- अमरावती – ₹112.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹113.05
- भंडारा – ₹111.69
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹111.63
- चंद्रपूर – ₹111.69
- धुळे – ₹111.63
- गडचिरोली – ₹111.69
- गोंदिया – ₹111.69
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18
- हिंगोली – ₹112.78
- जळगाव – ₹111.63
- जालना – ₹113.05
- कोल्हापूर – ₹112.44
- लातूर – ₹113.05
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.69
- नांदेड – ₹113.05
- नंदुरबार – ₹111.63
- नाशिक – ₹111.70
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹113.05
- पालघर – ₹111.70
- परभणी – ₹113.05
- पुणे – ₹111.21
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹112.44
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹112.44
- सिंधुदुर्ग – ₹112.44
- सोलापूर – ₹113.05
- ठाणे – ₹111.31
- वर्धा – ₹111.69
- वाशीम – ₹112.78
- यवतमाळ – ₹112.78
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.69
- अकोला – ₹99.44
- अमरावती – ₹99.44
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.69
- भंडारा – ₹98.38
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹98.31
- चंद्रपूर – ₹98.38
- धुळे – ₹98.31
- गडचिरोली – ₹98.38
- गोंदिया – ₹98.38
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.44
- जळगाव – ₹98.31
- जालना – ₹99.69
- कोल्हापूर – ₹99.11
- लातूर – ₹99.69
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.69
- नंदुरबार – ₹98.31
- नाशिक – ₹98.34
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.69
- पालघर – ₹98.34
- परभणी – ₹99.69
- पुणे – ₹97.83
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹99.11
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.11
- सिंधुदुर्ग – ₹99.11
- सोलापूर – ₹99.69
- ठाणे – ₹97.97
- वर्धा – ₹98.38
- वाशीम – ₹99.44
- यवतमाळ – ₹99.44
महाराष्ट्रातील आजचे CNG दर
मुंबईमध्ये CNG ₹86 प्रति किलो उपलब्ध असून, ठाणे आणि पालघरमध्ये ₹84.25 प्रति किलो आहे. पुणे आणि नाशिकमध्ये ₹96.50 प्रति किलो दर कायम आहे. कोल्हापूरमध्ये ₹101, तर सांगली, सातारा आणि अहमदनगरमध्ये ₹103.02 प्रति किलो दर नोंदवला गेला आहे.
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹94.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹94.93
- गोंदिया – ₹94.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹89.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
कच्च्या तेलाच्या किमती का वाढत आहेत?
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांनंतर आता लाल समुद्रातील परिस्थितीही अधिक गंभीर झाली आहे. या मार्गावर वाढलेल्या सुरक्षेच्या धोक्यामुळे तेलवाहू जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात पुरवठ्याची चिंता वाढली असून तेलाच्या किमतींना जोरदार आधार मिळाला आहे.
शुक्रवारी सकाळच्या व्यवहारात ब्रेंट क्रूड सुमारे 100.8 डॉलर प्रति बॅरल, तर WTI क्रूड जवळपास 92.48 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते. बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाचा दर 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत भारतातही इंधनाच्या दरांवर दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.