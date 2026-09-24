पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार? समोर आली अपडेट! जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील दर

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्याचा दबाव निर्माण झाला असून, घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीबाबतही चिंता वाढली आहे. रेटिंग एजन्सी ICRAच्या अहवालानुसार, सध्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रति लिटर सुमारे ₹8, तर डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे ₹9 इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे ₹530 कोटींचा आर्थिक फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताच्या आयातीत येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटचा दर 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 117.4 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला. याच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचा सरासरी आयात खर्च सुमारे 66 डॉलर प्रति बॅरल होता. म्हणजेच गेल्या सरासरीच्या तुलनेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आणि तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर होत आहे.
पेट्रोलच्या दरात यापूर्वीही झाली होती वाढ
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी मे 2026 मध्ये पेट्रोलच्या किरकोळ दरात वाढ केली होती. 19 ते 23 मे 2026 या कालावधीत पेट्रोलच्या दरात चार टप्प्यांत एकूण ₹7.35 प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर झालेल्या नाहीत. गेल्या काही आठवड्यांपासून कच्च्या तेलाचा दर सातत्याने 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दरांबाबत पुन्हा दबाव निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹112.41 प्रति लिटर
- अकोला: ₹111.78 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹112.81 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर : ₹112.08 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹112.81 प्रति लिटर
- बीड: ₹112.45 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹112.63 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹112.58 प्रति लिटर
- धुळे: ₹112.19 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹112.95 प्रति लिटर
- गोंदिया: ₹113.04 प्रति लिटर
- हिंगोली: ₹113.17 प्रति लिटर
- जळगाव: ₹112.54 प्रति लिटर
- जालना: ₹113.21 प्रति लिटर
- कोल्हापूर: ₹112.60 प्रति लिटर
- लातूर: ₹113.03 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹111.21 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹111.72 प्रति लिटर
- नांदेड: ₹113.18 प्रति लिटर
- नंदुरबार: ₹112.48 प्रति लिटर
- नाशिक: ₹112.44 प्रति लिटर
- उस्मानाबाद: ₹112.45 प्रति लिटर
- पालघर: ₹112.04 प्रति लिटर
- परभणी: ₹113.17 प्रति लिटर
- पुणे: ₹111.90 प्रति लिटर
- रायगड: ₹111.46 प्रति लिटर
- रत्नागिरी: ₹113.17 प्रति लिटर
- सांगली: ₹112.44 प्रति लिटर
- सातारा: ₹113.03 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग: ₹113.17 प्रति लिटर
- सोलापूर: ₹111.85 प्रति लिटर
- ठाणे: ₹111.38 प्रति लिटर
- वर्धा: ₹111.76 प्रति लिटर
- वाशिम: ₹112.63 प्रति लिटर
- यवतमाळ: ₹113.17 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹99.06 प्रति लिटर
- अकोला: ₹98.48 प्रति लिटर
- अमरावती: ₹99.47 प्रति लिटर
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹98.72 प्रति लिटर
- भंडारा: ₹99.47 प्रति लिटर
- बीड: ₹99.11 प्रति लिटर
- बुलढाणा: ₹99.28 प्रति लिटर
- चंद्रपूर: ₹99.26 प्रति लिटर
- धुळे: ₹98.84 प्रति लिटर
- गडचिरोली: ₹99.61 प्रति लिटर
- गोंदिया: ₹99.66 प्रति लिटर
- हिंगोली: ₹99.83 प्रति लिटर
- जळगाव: ₹99.17 प्रति लिटर
- जालना: ₹99.87 प्रति लिटर
- कोल्हापूर: ₹99.25 प्रति लिटर
- लातूर: ₹99.66 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹97.83 प्रति लिटर
- नागपूर: ₹98.38 प्रति लिटर
- नांदेड: ₹99.83 प्रति लिटर
- नंदुरबार: ₹99.13 प्रति लिटर
- नाशिक: ₹99.05 प्रति लिटर
- उस्मानाबाद: ₹99.11 प्रति लिटर
- पालघर: ₹98.66 प्रति लिटर
- परभणी: ₹99.83 प्रति लिटर
- पुणे: ₹98.55 प्रति लिटर
- रायगड: ₹98.11 प्रति लिटर
- रत्नागिरी: ₹99.83 प्रति लिटर
- सांगली: ₹99.11 प्रति लिटर
- सातारा: ₹99.64 प्रति लिटर
- सिंधुदुर्ग: ₹99.83 प्रति लिटर
- सोलापूर: ₹98.52 प्रति लिटर
- ठाणे: ₹98.02 प्रति लिटर
- वर्धा: ₹98.46 प्रति लिटर
- वाशिम: ₹99.28 प्रति लिटर
- यवतमाळ: ₹99.83 प्रति लिटर
तेल कंपन्यांवर वाढता आर्थिक ताण
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्या तरी तेल कंपन्यांच्या रिफायनिंग व्यवसायातील मार्जिन सध्या तुलनेने चांगले आहे. आशियातील रिफायनिंग उद्योगासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा सिंगापूर ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यापासून 10 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिला आहे. मात्र, कच्च्या तेलाची खरेदी महाग होत असताना पेट्रोल, डिझेल आणि LPG यांची विक्री तुलनेने कमी किमतीत करावी लागत असल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि रोख प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.