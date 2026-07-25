/Petrol Diesel Price: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलात घसरण, महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर जाणून घ्या

मध्य पूर्वेतील तणाव काहीसा कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये शुक्रवारी मोठी घसरण झाली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील ठप्प झालेल्या चर्चेला पुन्हा गती देण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय या दोन्ही प्रकारच्या कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे ४ टक्क्यांनी खाली आल्या. मात्र, आठवडाभराच्या कालावधीत कच्च्या तेलाने जवळपास १० टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या चढ-उताराचा देशांतर्गत इंधन दरांवर अद्याप परिणाम झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी शनिवार, २५ जुलै २०२६ रोजीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. २५ मे २०२६ नंतर देशभरात इंधनाचे दर स्थिर आहेत.
मे महिन्यात चार वेळा दरवाढ
इराणमधील संघर्षानंतर काही काळ तेल कंपन्यांनी दरवाढ टाळली होती. मात्र, मे महिन्यात चार टप्प्यांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवण्यात आले.
- १५ मे २०२६: पेट्रोल ₹३.००, डिझेल ₹३.२९ प्रति लिटर वाढ
- १९ मे २०२६: पेट्रोल ८७ पैसे, डिझेल ९१ पैसे वाढ
- २३ मे २०२६: पेट्रोल ८७ पैसे, डिझेल ९१ पैसे वाढ
- २५ मे २०२६: पेट्रोल ₹२.६१, डिझेल ₹२.७१ प्रति लिटर वाढ
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹113.05
- अकोला – ₹112.78
- अमरावती – ₹112.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹113.18
- भंडारा – ₹112.59
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹113.18
- चंद्रपूर – ₹112.93
- धुळे – ₹112.40
- गडचिरोली – ₹112.93
- गोंदिया – ₹113.17
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.18
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹111.97
- लातूर – ₹113.05
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹112.59
- नांदेड – ₹113.05
- नंदुरबार – ₹112.40
- नाशिक – ₹111.31
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹113.05
- पालघर – ₹111.31
- परभणी – ₹113.05
- पुणे – ₹111.78
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹111.97
- सांगली – ₹111.97
- सातारा – ₹111.97
- सिंधुदुर्ग – ₹111.97
- सोलापूर – ₹113.05
- ठाणे – ₹111.31
- वर्धा – ₹112.78
- वाशीम – ₹112.78
- यवतमाळ – ₹112.78
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.69
- अकोला – ₹99.44
- अमरावती – ₹99.44
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.83
- भंडारा – ₹99.24
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹99.58
- धुळे – ₹99.04
- गडचिरोली – ₹99.58
- गोंदिया – ₹99.83
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹98.63
- लातूर – ₹99.69
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹99.24
- नांदेड – ₹99.69
- नंदुरबार – ₹99.04
- नाशिक – ₹97.97
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.69
- पालघर – ₹97.97
- परभणी – ₹99.69
- पुणे – ₹98.44
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹98.63
- सांगली – ₹98.63
- सातारा – ₹98.63
- सिंधुदुर्ग – ₹98.63
- सोलापूर – ₹99.69
- ठाणे – ₹97.97
- वर्धा – ₹99.44
- वाशीम – ₹99.44
- यवतमाळ – ₹99.44
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर– ₹103.02
- भंडारा – ₹94.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹94.93
- गोंदिया – ₹94.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹89.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
सरकारी तेल कंपन्यांपैकी बीपीसीएल आणि एचपीसीएलला जून तिमाहीत वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे समोर आले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा (IOCL) तिमाही निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.
या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली होती. मात्र शुक्रवारी नफावसुली आणि तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे दर घसरले.
- ब्रेंट क्रूड: ३.८८% घसरून ९६.७८ डॉलर प्रति बॅरल
- डब्ल्यूटीआय क्रूड: ३.१२% घसरून ८९.३१ डॉलर प्रति बॅरल
तज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील परिस्थिती पुन्हा बिघडल्यास कच्च्या तेलाचा दर १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतो.