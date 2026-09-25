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कुठे पेट्रोल ₹113 तर कुठे डिझेल ₹100च्या जवळ, अनंत चतुर्थीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या

Petrol-Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपन्यांनी आज संपूर्ण देशासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर जाहीर केले आहेत. जर तुम्ही तुमच्या वाहनाची टाकी भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर जात असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील सध्याचे दर नक्की तपासा.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 25, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:19 AM IST
कुठे पेट्रोल ₹113 तर कुठे डिझेल ₹100च्या जवळ, अनंत चतुर्थीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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