/कुठे पेट्रोल ₹113 तर कुठे डिझेल ₹100च्या जवळ, अनंत चतुर्थीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या

Petrol-Diesel Price Today : पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील आजचा पेट्रोल आणि डिझेलचा दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. देशभरातील सरकारी तेल कंपन्यांनी आजचे इंधन दर जाहीर केले असून, महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात फरक पाहायला मिळत आहे. स्थानिक कर आणि मूल्यवर्धित कराच्या वेगवेगळ्या दरांमुळे प्रत्येक शहरातील इंधनाचे दर समान नसतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात अलीकडे मोठी वाढ झाली होती. सुमारे 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरात आज काहीशी नरमाई दिसत आहे. ब्रेंट क्रूडच्या दरात सुमारे 0.78 टक्क्यांची घसरण होऊन तो 105 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. मात्र, कच्च्या तेलाचे दर अद्यापही पूर्वीच्या तुलनेत उच्च पातळीवर आहेत.
कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार होत असले तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आज मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना आजही जवळपास स्थिर दराने पेट्रोल-डिझेल मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 111 ते 113 रुपयांच्या आसपास आहेत. मुंबईत पेट्रोलचा दर ₹111.18 प्रति लिटर, तर पुण्यात ₹111.90 प्रति लिटर आहे.
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
डिझेलच्या दरातही शहरानुसार फरक आहे. मुंबईत डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर, तर पुण्यात ₹98.55 प्रति लिटर आहे.
पेट्रोल-डिझेलसोबतच सीएनजीच्या दरातही शहरानुसार मोठी तफावत दिसते. मुंबईत सीएनजी ₹88 प्रति किलो, पुण्यात ₹98.50 प्रति किलो, तर सिंधुदुर्गमध्ये ₹83.65 प्रति किलो आहे.
तुमच्या परिसरातील पेट्रोल पंपावर सध्या नेमका किती दर आहे, हे जाणून घेण्यासाठी घराबाहेर पडण्याची गरज नाही. मोबाईलच्या संदेश सुविधेचा वापर करून तुम्ही दर तपासू शकता. यासाठी संदेशामध्ये RSP <स्पेस> पेट्रोल पंप डीलर कोड लिहून तो 92249 92249 या क्रमांकावर पाठवावा. उदाहरणार्थ, दिल्लीसाठी RSP 102090 असा संदेश पाठवता येतो. याशिवाय IndianOil ONE या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातूनही जीपीएसच्या आधारे जवळच्या इंधन केंद्राची माहिती आणि उपलब्ध दर तपासता येतात. त्यामुळे आज पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी भरण्यासाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा दर एकदा तपासून घेणे फायदेशीर ठरेल.