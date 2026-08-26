/Petrol-Diesel Price Today: 26 ऑगस्टला महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल-CNG किती रुपयांना मिळतंय? जाणून घ्या दर

Petrol-Diesel Rate Today, 26 August 2026: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये दररोज चढ-उतार होतात. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी आजचा इंधन दर जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 26 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला दिसत नाही. मुंबईत आज पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर, तर डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भारतातील इंधन दरांवर मोठा प्रभाव पडतो. 26 ऑगस्टच्या बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण दिसून आली. मागील दिवशी ब्रेंट क्रूड आणि WTI या दोन्ही प्रमुख बेंचमार्कमध्ये लक्षणीय घट झाली होती.
मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड स्वस्त झालं म्हणून त्याच दिवशी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईलच असं नाही. इंधनाच्या अंतिम किमतीवर कर, रिफायनिंग खर्च, वाहतूक आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यांचाही परिणाम होतो.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.20)
- अकोला — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.83)
- अमरावती — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.64)
- छत्रपती संभाजीनगर— ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.53)
- भंडारा — ₹106.04 प्रति लिटर (-₹6.77)
- बीड — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.16)
- बुलढाणा — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.98)
- चंद्रपूर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.03)
- धुळे — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.42)
- गडचिरोली — ₹106.04 प्रति लिटर (-₹6.91)
- गोंदिया — ₹106.04 प्रति लिटर (-₹7.00)
- ग्रेटर मुंबई — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹6.40)
- हिंगोली — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.44)
- जळगाव — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.07)
- जालना — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.40)
- कोल्हापूर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.01)
- लातूर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.58)
- मुंबई — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹6.40)
- नागपूर — ₹106.04 प्रति लिटर (-₹5.68)
- नांदेड — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.43)
- नंदुरबार — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.13)
- नाशिक — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.17)
- उस्मानाबाद — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.16)
- पालघर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.57)
- परभणी — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.44)
- पुणे — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.59)
- रायगड — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹6.15)
- रत्नागिरी — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.44)
- सांगली — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.17)
- सातारा — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.58)
- सिंधुदुर्ग — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.44)
- सोलापूर — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹5.76)
- ठाणे — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹6.23)
- वर्धा — ₹106.04 प्रति लिटर (-₹5.72)
- वाशिम — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.98)
- यवतमाळ — ₹117.61 प्रति लिटर (+₹4.44)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.24)
- अकोला — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.82)
- अमरावती — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.66)
- छत्रपती संभाजीनगर— ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.58)
- भंडारा — ₹101.17 प्रति लिटर (+₹1.70)
- बीड — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.19)
- बुलढाणा — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.02)
- चंद्रपूर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.04)
- धुळे — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.46)
- गडचिरोली — ₹101.17 प्रति लिटर (+₹1.56)
- गोंदिया — ₹101.17 प्रति लिटर (+₹1.51)
- ग्रेटर मुंबई — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹7.47)
- हिंगोली — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
- जळगाव — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.13)
- जालना — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.43)
- कोल्हापूर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.05)
- लातूर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.64)
- मुंबई — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹7.47)
- नागपूर — ₹101.17 प्रति लिटर (+₹2.79)
- नांदेड — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
- नंदुरबार — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.17)
- नाशिक — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.25)
- उस्मानाबाद — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.19)
- पालघर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.64)
- परभणी — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
- पुणे — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.64)
- रायगड — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹7.19)
- रत्नागिरी — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
- सांगली — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.19)
- सातारा — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.66)
- सिंधुदुर्ग — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
- सोलापूर — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.78)
- ठाणे — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹7.28)
- वर्धा — ₹101.17 प्रति लिटर (+₹2.71)
- वाशिम — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹6.02)
- यवतमाळ — ₹105.30 प्रति लिटर (+₹5.47)
महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर
- अहमदनगर — ₹105.36 प्रति किलो (+₹2.34)
- अकोला — ₹103.53 प्रति किलो (+₹4.00)
- अमरावती — ₹103.78 प्रति किलो (+₹4.00)
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹105.36 प्रति किलो (+₹2.34)
- भंडारा — ₹98.93 प्रति किलो (+₹4.00)
- बीड — ₹96.50 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- चंद्रपूर — ₹100.00 प्रति किलो (+₹1.00)
- धुळे — ₹93.65 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- गडचिरोली — ₹98.93 प्रति किलो (+₹4.00)
- गोंदिया — ₹98.93 प्रति किलो (+₹4.00)
- हिंगोली — ₹103.53 प्रति किलो (+₹4.00)
- जळगाव — ₹96.50 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- जालना — ₹96.50 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- कोल्हापूर — ₹101.00 प्रति किलो (+₹4.05)
- लातूर — ₹90.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- मुंबई — ₹86.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- नागपूर — ₹94.90 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- नांदेड — ₹94.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- नंदुरबार — ₹100.64 प्रति किलो (+₹6.00)
- नाशिक — ₹96.50 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- उस्मानाबाद — ₹90.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- पालघर — ₹85.75 प्रति किलो (+₹1.50)
- परभणी — ₹90.65 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- पुणे — ₹97.50 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- रायगड — ₹93.07 प्रति किलो (+₹4.00)
- रत्नागिरी — ₹90.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- सांगली — ₹105.36 प्रति किलो (+₹2.34)
- सातारा — ₹105.36 प्रति किलो (+₹2.34)
- सिंधुदुर्ग — ₹89.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- सोलापूर — ₹93.00 प्रति किलो (कोणताही बदल नाही)
- ठाणे — ₹85.75 प्रति किलो (+₹1.50)
- वर्धा — ₹100.00 प्रति किलो (+₹1.00)
- वाशिम — ₹103.53 प्रति किलो (+₹4.00)
- यवतमाळ — ₹103.78 प्रति किलो (+₹4.00)
पेट्रोल-डिझेल महाग किंवा स्वस्त कशामुळे होतं?
भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती आणि रुपयाची डॉलरच्या तुलनेतील स्थिती यांचा देशातील इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर, डीलर कमिशन, वाहतूक आणि वितरण खर्च हे घटकही पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम दरात समाविष्ट असतात.
रोज सकाळी 6 वाजता बदलतो इंधनाचा दर?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींची दैनिक पद्धतीने समीक्षा केली जाते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दर सकाळी 6 वाजता अपडेट होतात. मात्र जागतिक बाजारातील प्रत्येक बदलाचा परिणाम लगेचच ग्राहकांच्या पेट्रोल पंपावरील किमतीत दिसेलच असे नाही.