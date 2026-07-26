/कच्च्या तेलाच्या किमतीत आठवडाभरात 10% वाढ, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today 26 July 2026: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर दिसून येत आहे. इराण समर्थित हूती बंडखोरांनी लाल समुद्रातील जहाजांवर हल्ले सुरू केल्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीबरोबरच लाल समुद्रातील समुद्री वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. या घडामोडींमुळे आठवडाभरात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढल्या. गुरुवारी ब्रेंट क्रूडने 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला होता. मात्र, शुक्रवारी त्यात जवळपास 4 टक्क्यांची घसरण होऊन किंमत 96.78 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाली. अमेरिकन WTI क्रूडही 89.31 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिरावले. दरम्यान, भारतातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी रविवार, 26 जुलै 2026 रोजीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात कोणताही बदल केलेला नाही. 25 मे 2026 नंतर इंधनाच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा कपात झालेली नाही.
इराण युद्धानंतर काही काळ दरवाढ टाळण्यात आली होती. मात्र मे महिन्यात सरकारी कंपन्यांनी चार टप्प्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले.
- 15 मे: पेट्रोल ₹3.00, डिझेल ₹3.29 प्रति लिटर वाढ
- 19 मे: पेट्रोल ₹0.87, डिझेल ₹0.91 वाढ
- 23 मे: पेट्रोल ₹0.87, डिझेल ₹0.91 वाढ
- 25 मे: पेट्रोल ₹2.61, डिझेल ₹2.71 वाढ
देशातील प्रमुख शहरांतील दर
आज दिल्लीमध्ये पेट्रोल ₹102.12 प्रति लिटर असून डिझेल ₹95.20 प्रति लिटर आहे. कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नईमध्येही दर पूर्ववत कायम आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹112.33 (-₹0.72)
- अकोला – ₹112.22 (-₹0.56)
- अमरावती – ₹112.22 (-₹0.56)
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹112.33 (-₹0.85)
- भंडारा – ₹113.16 (+₹0.57)
- बीड – ₹112.33 (-₹0.72)
- बुलढाणा – ₹112.33 (-₹0.85)
- चंद्रपूर – ₹112.81 (-₹0.12)
- धुळे – ₹112.33 (-₹0.07)
- गडचिरोली – ₹113.16 (+₹0.23)
- गोंदिया – ₹113.16 (-₹0.01)
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹111.21 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹112.22 (-₹0.96)
- जळगाव – ₹112.33 (-₹0.21)
- जालना – ₹112.33 (-₹0.85)
- कोल्हापूर – ₹111.85 (-₹0.12)
- लातूर – ₹111.84 (-₹1.21)
- नागपूर – ₹112.22 (-₹0.37)
- नांदेड – ₹111.84 (-₹1.21)
- नंदुरबार – ₹111.70 (-₹0.70)
- नाशिक – ₹111.70 (+₹0.39)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹111.84 (-₹1.21)
- पालघर – ₹111.70 (+₹0.39)
- परभणी – ₹111.84 (-₹1.21)
- पुणे – ₹111.85 (+₹0.07)
- रायगड – ₹111.46 (+₹0.25)
- रत्नागिरी – ₹111.46 (-₹0.51)
- सांगली – ₹111.84 (-₹0.13)
- सातारा – ₹111.85 (-₹0.12)
- सिंधुदुर्ग – ₹111.85 (-₹0.12)
- सोलापूर – ₹111.84 (-₹1.21)
- ठाणे – ₹111.38 (+₹0.07)
- वर्धा – ₹112.22 (-₹0.56)
- वाशीम – ₹112.22 (-₹0.56)
- यवतमाळ – ₹112.22 (-₹0.56)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹98.98 (-₹0.71)
- अकोला – ₹98.90 (-₹0.54)
- अमरावती – ₹98.90 (-₹0.54)
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹98.98 (-₹0.85)
- भंडारा – ₹99.80 (+₹0.56)
- बीड – ₹98.98 (-₹0.71)
- बुलढाणा – ₹98.98 (-₹0.85)
- चंद्रपूर – ₹99.48 (-₹0.10)
- धुळे – ₹98.98 (-₹0.06)
- गडचिरोली – ₹99.80 (+₹0.22)
- गोंदिया – ₹99.80 (-₹0.03)
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹97.83 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹98.90 (-₹0.93)
- जळगाव – ₹98.98 (-₹0.19)
- जालना – ₹98.98 (-₹0.85)
- कोल्हापूर – ₹98.50 (-₹0.13)
- लातूर – ₹98.51 (-₹1.18)
- नागपूर – ₹98.90 (-₹0.34)
- नांदेड – ₹98.51 (-₹1.18)
- नंदुरबार – ₹98.34 (-₹0.70)
- नाशिक – ₹98.34 (+₹0.37)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹98.51 (-₹1.18)
- पालघर – ₹98.34 (+₹0.37)
- परभणी – ₹98.51 (-₹1.18)
- पुणे – ₹98.50 (+₹0.06)
- रायगड – ₹98.11 (+₹0.28)
- रत्नागिरी – ₹98.11 (-₹0.52)
- सांगली – ₹98.51 (-₹0.12)
- सातारा – ₹98.50 (-₹0.13)
- सिंधुदुर्ग – ₹98.50 (-₹0.13)
- सोलापूर – ₹98.51 (-₹1.18)
- ठाणे – ₹98.02 (+₹0.05)
- वर्धा – ₹98.90 (-₹0.54)
- वाशीम – ₹98.90 (-₹0.54)
- यवतमाळ – ₹98.90 (-₹0.54)
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹94.93 (+₹2.00)
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹94.93 (+₹2.00)
- गोंदिया – ₹94.93 (+₹2.00)
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00 (+₹4.05)
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25 (+₹4.75)
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹89.07 (+₹2.00)
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25 (-₹1.75)
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात आणि ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम पुढील काळात देशांतर्गत इंधन दरांवरही होऊ शकतो.