Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कच्च्या तेलाच्या किमतीत आठवडाभरात 10% वाढ, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

कच्च्या तेलाच्या किमतीत आठवडाभरात 10% वाढ, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Rate Today: पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत १० टक्क्यांनी वाढ झाली. यामुळे तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आहेत का याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 26, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:58 AM IST
कच्च्या तेलाच्या किमतीत आठवडाभरात 10% वाढ, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कच्च्या तेलाच्या किमतीत आठवडाभरात 10% वाढ, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर
Petrol Diesel Price Today1 min ago
2
Maharashtra breaking news7 min ago
3
Health newsJul 25
4
colon cancerJul 25
5
Baba VangaJul 25