26 सप्टेंबरला पेट्रोल-डिझेल कितीला मिळतंय? घराबाहेर पडण्यापूर्वी आजचे दर जाणून घ्या

आज, 26 सप्टेंबर 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला दिसत नाही. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर बहुतांश स्थिर आहेत. मात्र, स्थानिक कर आणि इतर शुल्कांमुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत फरक पाहायला मिळतो. तुम्ही आज गाडीमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरून घेणार असाल, तर पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील आजचा दर जाणून घेणे फायदेशीर ठरेल.
शहरानुसार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वेगळ्या का असतात?
पेट्रोल आणि डिझेलचा दर देशभर एकसारखा नसतो. यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यानुसार वेगवेगळे असलेले कर. त्याशिवाय केंद्र सरकारकडून आकारले जाणारे शुल्क, पेट्रोल पंप डीलरचे कमिशन, इंधन वाहतुकीचा खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीचाही अंतिम दरावर परिणाम होतो. त्यामुळे दोन शहरांमध्ये अंतर कमी असले तरी ते वेगवेगळ्या राज्यांत असल्यास पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत फरक दिसू शकतो.
पेट्रोल-डिझेलचे दर सकाळी 6 वाजताच का बदलतात?
भारतामध्ये जून 2017 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज बदलण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली. त्यानुसार तेल कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे नवीन दर जाहीर करतात. मात्र, याचा अर्थ दररोज पेट्रोल-डिझेल महाग किंवा स्वस्त होईलच असे नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत किंवा इतर खर्चांमध्ये मोठा बदल न झाल्यास इंधनाचे दर सलग काही दिवस स्थिर राहू शकतात.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर: ₹112.41 (+₹0.08)
- अकोला: ₹111.78 (स्थिर)
- अमरावती: ₹111.97 (स्थिर)
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹112.08 (स्थिर)
- भंडारा: ₹112.81 (+₹0.22)
- बीड: ₹112.45 (+₹0.12)
- बुलढाणा: ₹112.63 (स्थिर)
- चंद्रपूर: ₹112.58 (-₹0.03)
- धुळे: ₹112.19 (स्थिर)
- गडचिरोली: ₹112.95 (स्थिर)
- गोंदिया: ₹113.04 (स्थिर)
- ग्रेटर मुंबई: ₹111.21 (+₹0.03)
- हिंगोली: ₹113.17 (स्थिर)
- जळगाव: ₹112.54 (+₹0.35)
- जालना: ₹113.21 (+₹1.13)
- कोल्हापूर: ₹112.60 (+₹0.16)
- लातूर: ₹113.03 (-₹0.14)
- मुंबई: ₹111.21 (+₹0.03)
- नागपूर: ₹111.72 (स्थिर)
- नांदेड: ₹113.18 (स्थिर)
- नंदुरबार: ₹112.48 (+₹0.29)
- नाशिक: ₹112.44 (स्थिर)
- उस्मानाबाद: ₹112.45 (+₹0.60)
- पालघर: ₹112.04 (स्थिर)
- परभणी: ₹113.17 (स्थिर)
- पुणे: ₹111.90 (स्थिर)
- रायगड: ₹111.46 (+₹0.28)
- रत्नागिरी: ₹113.17 (-₹0.01)
- सांगली: ₹112.44 (स्थिर)
- सातारा: ₹113.03 (+₹1.13)
- सिंधुदुर्ग: ₹113.17 (स्थिर)
- सोलापूर: ₹111.85 (स्थिर)
- ठाणे: ₹111.38 (+₹0.07)
- वर्धा: ₹111.76 (स्थिर)
- वाशिम: ₹112.63 (-₹0.54)
- यवतमाळ: ₹113.17 (स्थिर)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर: ₹99.06 (+₹0.08)
- अकोला: ₹98.48 (स्थिर)
- अमरावती: ₹98.64 (स्थिर)
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹98.72 (स्थिर)
- भंडारा: ₹99.47 (+₹0.23)
- बीड: ₹99.11 (+₹0.13)
- बुलढाणा: ₹99.28 (स्थिर)
- चंद्रपूर: ₹99.26 (-₹0.01)
- धुळे: ₹98.84 (स्थिर)
- गडचिरोली: ₹99.61 (स्थिर)
- गोंदिया: ₹99.66 (स्थिर)
- ग्रेटर मुंबई: ₹97.83 (स्थिर)
- हिंगोली: ₹99.83 (+₹0.01)
- जळगाव: ₹99.17 (+₹0.33)
- जालना: ₹99.87 (+₹1.15)
- कोल्हापूर: ₹99.25 (+₹0.14)
- लातूर: ₹99.66 (-₹0.17)
- मुंबई: ₹97.83 (स्थिर)
- नागपूर: ₹98.38 (स्थिर)
- नांदेड: ₹99.83 (स्थिर)
- नंदुरबार: ₹99.13 (+₹0.29)
- नाशिक: ₹99.05 (स्थिर)
- उस्मानाबाद: ₹99.11 (+₹0.59)
- पालघर: ₹98.66 (स्थिर)
- परभणी: ₹99.83 (स्थिर)
- पुणे: ₹98.55 (स्थिर)
- रायगड: ₹98.11 (+₹0.28)
- रत्नागिरी: ₹99.83 (+₹0.01)
- सांगली: ₹99.11 (स्थिर)
- सातारा: ₹99.64 (+₹1.09)
- सिंधुदुर्ग: ₹99.83 (स्थिर)
- सोलापूर: ₹98.52 (स्थिर)
- ठाणे: ₹98.02 (+₹0.05)
- वर्धा: ₹98.46 (स्थिर)
- वाशिम: ₹99.28 (-₹0.54)
- यवतमाळ: ₹99.83 (स्थिर)
टीप: वरील दर दिलेल्या 26 सप्टेंबर 2026 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार आहेत. स्थानिक पातळीवरील किरकोळ बदलांमुळे प्रत्यक्ष पेट्रोल पंपावरील दरात किंचित फरक असू शकतो.