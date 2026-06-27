/Petrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात बदल झाला का? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर

वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी २७ जून २०२६ रोजीचे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून, आजही इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे देशातील बहुतांश शहरांमध्ये कालचेच दर कायम आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये काहीशी घसरण झाली असली, तरी त्याचा परिणाम अद्याप किरकोळ इंधन दरांवर झालेला दिसत नाही. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये, तर डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर इतका आहे. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यांसह प्रमुख शहरांमध्येही दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दर
- अहमदनगर – पेट्रोल: ₹112.41 | डिझेल: ₹99.06 | CNG: ₹103.02
- अकोला – पेट्रोल: ₹111.78 | डिझेल: ₹98.48 | CNG: ₹99.53
- अमरावती – पेट्रोल: ₹112.17 | डिझेल: ₹98.85 | CNG: ₹99.78
- औरंगाबाद – पेट्रोल: ₹112.08 | डिझेल: ₹98.72 | CNG: ₹103.02
- भंडारा – पेट्रोल: ₹112.81 | डिझेल: ₹99.47 | CNG: ₹92.93
- बीड – पेट्रोल: ₹113.05 | डिझेल: ₹99.69 | CNG: ₹96.50
- बुलढाणा – पेट्रोल: ₹112.63 | डिझेल: ₹99.28
- चंद्रपूर – पेट्रोल: ₹112.58 | डिझेल: ₹99.26 | CNG: ₹99.00
- धुळे – पेट्रोल: ₹112.19 | डिझेल: ₹98.84 | CNG: ₹93.65
- गडचिरोली – पेट्रोल: ₹112.95 | डिझेल: ₹99.61 | CNG: ₹92.93
- गोंदिया – पेट्रोल: ₹113.04 | डिझेल: ₹99.66 | CNG: ₹92.93
- हिंगोली – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹99.53
- जळगाव – पेट्रोल: ₹112.54 | डिझेल: ₹99.17 | CNG: ₹96.50
- जालना – पेट्रोल: ₹113.21 | डिझेल: ₹99.87 | CNG: ₹96.50
- कोल्हापूर – पेट्रोल: ₹112.60 | डिझेल: ₹99.25 | CNG: ₹96.95
- लातूर – पेट्रोल: ₹113.03 | डिझेल: ₹99.66 | CNG: ₹85.50
- मुंबई – पेट्रोल: ₹111.21 | डिझेल: ₹97.83 | CNG: ₹86.00
- ग्रेटर मुंबई – पेट्रोल: ₹111.21 | डिझेल: ₹97.83
- नागपूर – पेट्रोल: ₹111.72 | डिझेल: ₹98.38 | CNG: ₹88.90
- नांदेड – पेट्रोल: ₹113.18 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹90.65
- नंदुरबार – पेट्रोल: ₹112.48 | डिझेल: ₹99.13 | CNG: ₹94.64
- नाशिक – पेट्रोल: ₹112.44 | डिझेल: ₹99.05 | CNG: ₹93.65
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – पेट्रोल: ₹112.45 | डिझेल: ₹99.11 | CNG: ₹85.50
- पालघर – पेट्रोल: ₹112.04 | डिझेल: ₹98.66 | CNG: ₹79.50
- परभणी – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹90.65
- पुणे – पेट्रोल: ₹112.02 | डिझेल: ₹98.66 | CNG: ₹96.50
- रायगड – पेट्रोल: ₹111.46 | डिझेल: ₹98.11 | CNG: ₹87.07
- रत्नागिरी – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹85.50
- सांगली – पेट्रोल: ₹112.44 | डिझेल: ₹99.11 | CNG: ₹103.02
- सातारा – पेट्रोल: ₹113.03 | डिझेल: ₹99.64 | CNG: ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹83.65
- सोलापूर – पेट्रोल: ₹111.85 | डिझेल: ₹98.52 | CNG: ₹93.00
- ठाणे – पेट्रोल: ₹111.38 | डिझेल: ₹98.02 | CNG: ₹86.00
- वर्धा – पेट्रोल: ₹111.76 | डिझेल: ₹98.46 | CNG: ₹99.00
- वाशीम – पेट्रोल: ₹112.63 | डिझेल: ₹99.28 | CNG: ₹99.53
- यवतमाळ – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | CNG: ₹99.78
CNG दरांमध्ये काही शहरांत वाढ
पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असले तरी राज्यातील काही भागांमध्ये CNG च्या किमती वाढल्या आहेत. अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, वाशीम, हिंगोली आणि सांगली या शहरांमध्ये CNG दरात वाढ नोंदविण्यात आली आहे. दुसरीकडे मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे CNG चे दर पूर्ववत आहेत.
भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अनेक आर्थिक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामध्ये प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा भाव
- रुपया आणि अमेरिकन डॉलर यांचा विनिमय दर
- केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क (Excise Duty)
- राज्य सरकारचा मूल्यवर्धित कर (VAT)
- वाहतूक खर्च आणि डीलर कमिशन
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम इंधनाच्या अंतिम किरकोळ दरावर होत असतो.
गेल्या काही दिवसांत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण झाली आहे. मात्र तेल कंपन्यांनी अद्याप किरकोळ दरात कोणताही बदल केलेला नाही. बाजारातील परिस्थिती काही काळ अशीच राहिल्यास येत्या काही दिवसांत ग्राहकांना इंधन दरात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
घरबसल्या कसे तपासाल आपल्या शहरातील दर?
दररोज सकाळी तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेण्यासाठी संबंधित ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देता येते. तसेच एसएमएस सेवा किंवा विविध फ्यूल प्राइस अॅप्स आणि पोर्टल्सच्या माध्यमातूनही दररोज सकाळी अद्ययावत दर तपासता येतात.