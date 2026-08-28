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रक्षाबंधनाच्या दिवशी महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे दर काय? मुंबई, पुणे, नागपूरसह तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलचे  आजच्या महत्त्वपूर्ण दिवसाचे दर शुक्रवारी पहाटे 6 वाजता निश्चित करण्यात आले. आज इंधनाच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहेत. .

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:48 AM IST
रक्षाबंधनाच्या दिवशी महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे दर काय? मुंबई, पुणे, नागपूरसह तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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