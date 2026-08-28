/रक्षाबंधनाच्या दिवशी महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे दर काय? मुंबई, पुणे, नागपूरसह तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 28 August 2026: महिन्याच्या अखेरीस वाहनधारकांसाठी इंधनाच्या दरांबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये फरक पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर आणि स्थानिक कर यांसारख्या घटकांचा इंधनाच्या दरावर परिणाम होतो. त्यामुळे एका शहरातील पेट्रोलचा भाव दुसऱ्या शहरापेक्षा वेगळा असू शकतो. जर तुम्ही आज रक्षाबंधनानिमित्ताने प्रवासाला निघणार असाल किंवा गाडीची टाकी फुल करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आपल्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचा आजचा दर तपासणे फायदेशीर ठरेल.
कच्च्या तेलाच्या दरांचा इंधनाच्या किमतीवर परिणाम
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यांसह अनेक घटक विचारात घेतले जातात. गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. याचा परिणाम तेल विपणन कंपन्यांच्या खर्चावर होतो आणि त्यानुसार देशांतर्गत इंधन बाजारावरही दबाव निर्माण होऊ शकतो.
गाडीची टाकी फुल करण्याआधी आजचा दर तपासा
इंधनाच्या किमतीतील अगदी छोटासा बदलही नियमित वाहन वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या मासिक बजेटवर परिणाम करू शकतो. विशेषतः दररोज लांबचा प्रवास करणारे, व्यावसायिक वाहनचालक आणि मालवाहतूक क्षेत्रासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील बदल महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे प्रवासाला निघण्यापूर्वी किंवा पेट्रोल-डिझेल अथवा CNG भरताना आपल्या शहरातील ताजा दर तपासणे योग्य ठरेल.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
अहमदनगर — ₹112.41
अकोला — ₹111.78
अमरावती — ₹111.97
छत्रपती संभाजीनगर — ₹112.08
भंडारा — ₹112.81
बीड — ₹112.45
बुलढाणा — ₹112.63
चंद्रपूर — ₹112.58
धुळे — ₹112.19
गडचिरोली — ₹112.95
गोंदिया — ₹113.04
मुंबई — ₹111.21
नागपूर — ₹111.72
नाशिक — ₹112.44
पुणे — ₹112.02
ठाणे — ₹111.38
कोल्हापूर — ₹112.60
लातूर — ₹113.03
नांदेड — ₹113.18
नंदुरबार — ₹112.48
पालघर — ₹112.04
परभणी — ₹113.17
रायगड — ₹111.46
रत्नागिरी — ₹113.17
सांगली — ₹112.44
सातारा — ₹113.03
सिंधुदुर्ग — ₹113.17
सोलापूर — ₹111.84
धाराशिव — ₹112.45
जळगाव — ₹112.54
जालना — ₹113.21
हिंगोली — ₹113.17
वर्धा — ₹111.76
वाशिम — ₹112.63
यवतमाळ — ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
अहमदनगर — ₹99.06
अकोला — ₹98.48
अमरावती — ₹98.64
छत्रपती संभाजीनगर — ₹98.72
भंडारा — ₹99.47
बीड — ₹99.11
बुलढाणा — ₹99.28
चंद्रपूर — ₹99.26
धुळे — ₹98.84
गडचिरोली — ₹99.61
गोंदिया — ₹99.66
मुंबई — ₹97.83
नागपूर — ₹98.38
नाशिक — ₹99.05
पुणे — ₹98.66
ठाणे — ₹98.02
कोल्हापूर — ₹99.25
लातूर — ₹99.66
नांदेड — ₹99.83
नंदुरबार — ₹99.13
पालघर — ₹98.66
परभणी — ₹99.83
रायगड — ₹98.11
रत्नागिरी — ₹99.83
सांगली — ₹99.11
सातारा — ₹99.64
सिंधुदुर्ग — ₹99.83
सोलापूर — ₹98.51
धाराशिव — ₹99.11
जळगाव — ₹99.17
जालना — ₹99.87
हिंगोली — ₹99.83
वर्धा — ₹98.46
वाशिम — ₹99.28
यवतमाळ — ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे दर
अहमदनगर — ₹105.36
अकोला — ₹103.53
अमरावती — ₹103.78
छत्रपती संभाजीनगर — ₹105.36
भंडारा — ₹98.93
बीड — ₹96.50
चंद्रपूर — ₹100.00
धुळे — ₹93.65
गडचिरोली — ₹98.93
गोंदिया — ₹98.93
मुंबई — ₹86.00
नागपूर — ₹94.90
नाशिक — ₹96.50
पुणे — ₹97.50
ठाणे — ₹85.75
कोल्हापूर — ₹101.00
लातूर — ₹90.00
नांदेड — ₹94.00
नंदुरबार — ₹100.64
पालघर — ₹85.75
परभणी — ₹90.65
रायगड — ₹93.07
रत्नागिरी — ₹90.00
सांगली — ₹105.36
सातारा — ₹105.36
सिंधुदुर्ग — ₹89.00
सोलापूर — ₹93.00
धाराशिव — ₹90.00
जळगाव — ₹96.50
जालना — ₹96.50
हिंगोली — ₹103.53
वर्धा — ₹100.00
वाशिम — ₹103.53
यवतमाळ — ₹103.78
टीप: वरील दर दिलेल्या दरांमध्ये 28 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शहरनिहाय आकडेवारीवर आधारित आहेत. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि इतर कारणांमुळे दर शहरानुसार बदलू शकतात.