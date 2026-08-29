/Petrol-Diesel Price: आज पेट्रोल-डिझेल-CNG स्वस्त झाले आहे की महाग? पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी तपासा दर

देशातील प्रत्येक राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात. यामागे केंद्र सरकारच्या करांसोबतच राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा VAT आणि इतर स्थानिक कर हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे एका राज्यातील शहरात पेट्रोल स्वस्त असू शकते, तर दुसऱ्या शहरात त्याच पेट्रोलसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर — ₹111.65 प्रति लिटर
- अकोला — ₹112.26
- अमरावती — ₹112.22
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹113.16
- भंडारा — ₹112.90
- बीड — ₹111.85
- बुलढाणा — ₹113.16
- चंद्रपूर — ₹112.93
- धुळे — ₹113.16
- गडचिरोली — ₹112.90
- गोंदिया — ₹112.90
- ग्रेटर मुंबई — ₹111.21
- हिंगोली — ₹112.26
- जळगाव — ₹113.16
- जालना — ₹113.16
- कोल्हापूर — ₹112.60
- लातूर — ₹111.85
- मुंबई — ₹111.21
- नागपूर — ₹112.22
- नांदेड — ₹112.26
- नंदुरबार — ₹113.16
- नाशिक — ₹111.38
- धाराशिव — ₹111.85
- पालघर — ₹111.38
- परभणी — ₹112.26
- पुणे — ₹111.65
- रायगड — ₹111.21
- रत्नागिरी — ₹113.18
- सांगली — ₹112.60
- सातारा — ₹112.24
- सिंधुदुर्ग — ₹112.60
- सोलापूर — ₹111.85
- ठाणे — ₹111.38
- वर्धा — ₹112.22
- वाशिम — ₹112.26
- यवतमाळ — ₹112.22
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर — ₹98.31 प्रति लिटर
- अकोला — ₹98.92
- अमरावती — ₹98.90
- छत्रपती संभाजी नगर— ₹99.83
- भंडारा — ₹99.55
- बीड — ₹98.52
- बुलढाणा — ₹99.83
- चंद्रपूर — ₹99.58
- धुळे — ₹99.83
- गडचिरोली — ₹99.55
- गोंदिया — ₹99.55
- ग्रेटर मुंबई — ₹97.83
- हिंगोली — ₹98.92
- जळगाव — ₹99.83
- जालना — ₹99.83
- कोल्हापूर — ₹99.25
- लातूर — ₹98.52
- मुंबई — ₹97.83
- नागपूर — ₹98.90
- नांदेड — ₹98.92
- नंदुरबार — ₹99.83
- नाशिक — ₹98.02
- धाराशिव — ₹98.52
- पालघर — ₹98.02
- परभणी — ₹98.92
- पुणे — ₹98.31
- रायगड — ₹97.83
- रत्नागिरी — ₹99.82
- सांगली — ₹99.25
- सातारा — ₹98.88
- सिंधुदुर्ग — ₹99.25
- सोलापूर — ₹98.52
- ठाणे — ₹98.02
- वर्धा — ₹98.90
- वाशिम — ₹98.92
- यवतमाळ — ₹98.90
- अहमदनगर — ₹105.36 प्रति किलो
- अकोला — ₹103.53
- अमरावती — ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर— ₹105.36
- भंडारा — ₹98.93
- बीड — ₹96.50
- बुलढाणा — ₹103.53
- चंद्रपूर — ₹100.00
- धुळे — ₹93.65
- गडचिरोली — ₹98.93
- गोंदिया — ₹98.93
- हिंगोली — ₹103.53
- जळगाव — ₹96.50
- जालना — ₹96.50
- कोल्हापूर — ₹101.00
- लातूर — ₹90.00
- मुंबई — ₹86.00
- नागपूर — ₹94.90
- नांदेड — ₹94.00
- नंदुरबार — ₹100.64
- नाशिक — ₹96.50
- धाराशिव — ₹90.00
- पालघर — ₹85.75
- परभणी — ₹90.65
- पुणे — ₹97.50
- रायगड — ₹93.07
- रत्नागिरी — ₹90.00
- सांगली — ₹105.36
- सातारा — ₹105.36
- सिंधुदुर्ग — ₹89.00
- सोलापूर — ₹93.00
- ठाणे — ₹85.75
- वर्धा — ₹100.00
- वाशिम — ₹103.53
- यवतमाळ — ₹103.78
तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचा दर कसा तपासाल?
पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी घरबसल्या इंधनाचे दर तपासता येतात. त्यासाठी संबंधित तेल कंपनीच्या अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येतो. IndianOil ग्राहक SMSच्या माध्यमातूनही आपल्या परिसरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेऊ शकतात. यासाठी 92249 92249 या क्रमांकावर RSP <स्पेस> डीलर कोड अशा पद्धतीने SMS पाठवावा. उदाहरणार्थ, दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीसाठी RSP 102090 असा SMS पाठवल्यास संबंधित पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मिळू शकतात. याशिवाय IndianOil ONE अॅपच्या माध्यमातून जवळचा पेट्रोल पंप शोधण्यासोबतच इंधनाचे दरही पाहता येतात.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट केले जातात. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक दिवशी दर बदलतीलच असे नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव, कररचना, स्थानिक कर आणि इतर घटकांनुसार इंधनाच्या किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे तुमच्या शहरातील आजचा दर जाणून घेण्यासाठी सकाळी अपडेट झालेली किंमत तपासणे महत्त्वाचे आहे.
टीप: पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दर शहर, कर आणि स्थानिक शुल्कानुसार बदलू शकतात. वर दिलेले दर तुमच्याकडून दिलेल्या डेटावर आधारित आहेत; प्रत्यक्ष खरेदीपूर्वी संबंधित तेल कंपनीकडून ताजा दर तपासा