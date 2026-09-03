Petrol- Diesel Price Today: आज इंधन दराचा झटका की दिलासा? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol-Diesel Price Today 3 sept 2026: वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आज, ३ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय आहेत? पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली आहे की दर जैसे थे आहेत? तसेच राज्यातील विविध शहरांमध्ये CNG कोणत्या दराने मिळत आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज सकाळी ६ वाजता अपडेट केल्या जातात. त्यामुळे वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना त्या दिवसाचा ताजा दर माहिती असणे महत्त्वाचे ठरते.
आजच्या अपडेटनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी आजही कालच्याच दराने इंधनाची विक्री होत आहे.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर: ₹112.33 (₹0.13 घट)
- अमरावती: ₹112.81 (₹0.59 वाढ)
- छत्रपती संभाजी नगर : ₹112.08 (₹0.55 घट)
- भंडारा: ₹112.70 (₹0.98 वाढ)
- बुलढाणा: ₹113.16 (₹0.53 वाढ)
- धुळे: ₹111.71 (₹0.83 घट)
- गोंदिया: ₹113.04 (₹1.32 वाढ)
- जालना: ₹113.18 (₹0.55 वाढ)
- कोल्हापूर: ₹112.13 (₹0.67 वाढ)
- लातूर: ₹112.61 (₹0.02 घट)
- मुंबई: ₹111.21 (₹0.10 घट)
- नागपूर: ₹111.68 (₹0.04 घट)
- नांदेड: ₹113.18 (₹0.55 वाढ)
- रायगड: ₹111.46 (कोणताही बदल नाही)
- सांगली: ₹112.44 (₹0.98 वाढ)
- सातारा: ₹111.88 (₹0.42 वाढ)
- सिंधुदुर्ग: ₹112.57 (₹1.11 वाढ)
- ठाणे: ₹111.31 (कोणताही बदल नाही)
- यवतमाळ: ₹113.17 (₹0.95 वाढ)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
- अहमदनगर: ₹98.98 (₹0.09 घट)
- अमरावती: ₹99.47 (₹0.57 वाढ)
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹98.72 (₹0.56 घट)
- भंडारा: ₹99.35 (₹0.97 वाढ)
- बुलढाणा: ₹99.83 (₹0.55 वाढ)
- धुळे: ₹98.39 (₹0.78 घट)
- गोंदिया: ₹99.66 (₹1.28 वाढ)
- जालना: ₹99.83 (₹0.55 वाढ)
- कोल्हापूर: ₹98.80 (₹0.69 वाढ)
- लातूर: ₹99.21 (₹0.07 घट)
- मुंबई: ₹97.83 (₹0.14 घट)
- नागपूर: ₹98.37 (₹0.01 घट)
- नांदेड: ₹99.83 (₹0.55 वाढ)
- रायगड: ₹98.11 (कोणताही बदल नाही)
- सांगली: ₹99.11 (₹1 वाढ)
- सातारा: ₹98.53 (₹0.42 वाढ)
- सिंधुदुर्ग: ₹99.22 (₹1.11 वाढ)
- ठाणे: ₹97.97 (कोणताही बदल नाही)
- यवतमाळ: ₹99.83 (₹0.93 वाढ)
महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर
- अहमदनगर: ₹105.36
- अकोला: ₹103.53
- अमरावती: ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹105.36
- भंडारा: ₹98.93
- बीड: ₹101.60 (₹5.10 वाढ)
- चंद्रपूर: ₹100.00
- धुळे: ₹93.65
- गडचिरोली: ₹98.93
- गोंदिया: ₹98.93
- हिंगोली: ₹103.53
- जळगाव: ₹99.60 (₹3.10 वाढ)
- जालना: ₹99.60 (₹3.10 वाढ)
- कोल्हापूर: ₹96.95 (₹4.05 घट)
- लातूर: ₹88.00 (₹2 घट)
- मुंबई: ₹88.00 (₹2 वाढ)
- नागपूर: ₹88.90 (₹6 घट)
- नांदेड: ₹90.65 (₹3.35 घट)
- नंदुरबार: ₹100.64
- नाशिक: ₹93.65 (₹2.85 घट)
- धाराशिव: ₹85.50 (₹4.50 घट)
- पालघर: ₹85.75
- परभणी: ₹90.65
- पुणे: ₹97.50
- रायगड: ₹93.07
- रत्नागिरी: ₹88.00 (₹2 घट)
- सांगली: ₹105.36
- सातारा: ₹105.36
- सिंधुदुर्ग: ₹83.65 (₹5.35 घट)
- सोलापूर: ₹93.00
- ठाणे: ₹85.75
- वर्धा: ₹100.00
- वाशिम: ₹103.53
- यवतमाळ: ₹103.78
पेट्रोल-डिझेलचे दर का बदलतात?
भारताच्या इंधन दरावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा मोठा परिणाम होतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या अंतिम किमतीमध्ये केंद्र सरकारचा उत्पादन शुल्क तसेच राज्य सरकारचा VAT यांचाही समावेश असतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचा व्यवहार प्रामुख्याने अमेरिकी डॉलरमध्ये होत असल्याने रुपयाच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाल्यास तेल आयात करणे महाग होऊ शकते.