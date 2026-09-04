Petrol- Diesel Price Today: जन्माष्टमीच्या दिवशी पेट्रोल-डिझेल-CNG च्या दरात बदल? जाणून घ्या आजचे दर

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे वाहनधारकांचे रोज लक्ष असते. इंधनाच्या किमतीत झालेला छोटासा बदलही दैनंदिन प्रवासाच्या खर्चावर परिणाम करू शकतो. विशेषतः डिझेलच्या दरातील बदलाचा परिणाम वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या खर्चावर होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम इतर वस्तूंच्या किमतींवरही दिसू शकतो. देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ-उतार यांसारख्या घटकांचा इंधनाच्या किमतीवर परिणाम होतो. आज 4 सप्टेंबर, जन्माष्टमीच्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दर काय आहेत हे जाणून घ्या.