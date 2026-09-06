/Petrol Diesel Price Today: आज विकेंडला गाडीची टाकी फुल करायचा विचार आहे? आधीच जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आजही कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र उच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे आगामी काळात इंधनाच्या दरांवर त्याचा परिणाम होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीमध्ये सध्या पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे. देशभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये शेवटचा मोठा बदल २५ मे रोजी करण्यात आला होता. त्यावेळी पेट्रोलच्या दरात २.६१ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलच्या दरात २.७१ रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील शहरानुसार पेट्रोलच्या दरात फरक पाहायला मिळतो. उपलब्ध दरांनुसार मुंबई आणि ग्रेटर मुंबई परिसरात पेट्रोलचा दर १११.१८ रुपये प्रति लिटर आहे. पुण्यात पेट्रोल १११.९० रुपये, तर नागपुरात १११.७२ रुपये प्रति लिटर आहे.
अहमदनगर — ₹112.08 प्रति लिटर
अकोला — ₹111.78 प्रति लिटर
अमरावती — ₹112.78 प्रति लिटर
छत्रपती संभाजीनगर— ₹112.08 प्रति लिटर
भंडारा — ₹111.72 प्रति लिटर
बीड — ₹113.21 प्रति लिटर
बुलढाणा — ₹112.63 प्रति लिटर
चंद्रपूर — ₹111.76 प्रति लिटर
धुळे — ₹112.08 प्रति लिटर
गडचिरोली — ₹111.72 प्रति लिटर
गोंदिया — ₹113.17 प्रति लिटर
मुंबई — ₹111.18 प्रति लिटर
जळगाव — ₹112.63 प्रति लिटर
जालना — ₹113.21 प्रति लिटर
कोल्हापूर — ₹111.90 प्रति लिटर
लातूर — ₹111.84 प्रति लिटर
नागपूर — ₹111.72 प्रति लिटर
नांदेड — ₹113.17 प्रति लिटर
नंदुरबार — ₹112.46 प्रति लिटर
नाशिक — ₹112.46 प्रति लिटर
धाराशिव — ₹111.84 प्रति लिटर
पालघर — ₹111.18 प्रति लिटर
परभणी — ₹113.17 प्रति लिटर
पुणे — ₹111.90 प्रति लिटर
रायगड — ₹111.18 प्रति लिटर
रत्नागिरी — ₹111.90 प्रति लिटर
सांगली — ₹111.84 प्रति लिटर
सातारा — ₹111.90 प्रति लिटर
सिंधुदुर्ग — ₹111.90 प्रति लिटर
सोलापूर — ₹111.84 प्रति लिटर
ठाणे — ₹111.18 प्रति लिटर
वर्धा — ₹111.76 प्रति लिटर
वाशिम — ₹113.17 प्रति लिटर
यवतमाळ — ₹113.17 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील डिझेलचे शहरनिहाय दर
अहमदनगर — ₹98.72 प्रति लिटर
अकोला — ₹98.48 प्रति लिटर
अमरावती — ₹99.44 प्रति लिटर
छत्रपती संभाजीनगर — ₹98.72 प्रति लिटर
भंडारा — ₹98.38 प्रति लिटर
बीड — ₹99.87 प्रति लिटर
बुलढाणा — ₹99.28 प्रति लिटर
चंद्रपूर — ₹98.46 प्रति लिटर
धुळे — ₹98.72 प्रति लिटर
गडचिरोली — ₹98.38 प्रति लिटर
गोंदिया — ₹99.83 प्रति लिटर
मुंबई — ₹97.83 प्रति लिटर
जळगाव — ₹99.28 प्रति लिटर
जालना — ₹99.87 प्रति लिटर
कोल्हापूर — ₹98.55 प्रति लिटर
लातूर — ₹98.51 प्रति लिटर
नागपूर — ₹98.38 प्रति लिटर
नांदेड — ₹99.84 प्रति लिटर
नंदुरबार — ₹99.07 प्रति लिटर
नाशिक — ₹99.07 प्रति लिटर
धाराशिव — ₹98.51 प्रति लिटर
पालघर — ₹97.83 प्रति लिटर
परभणी — ₹99.84 प्रति लिटर
पुणे — ₹98.55 प्रति लिटर
रायगड — ₹97.83 प्रति लिटर
रत्नागिरी — ₹98.55 प्रति लिटर
सांगली — ₹98.51 प्रति लिटर
सातारा — ₹98.55 प्रति लिटर
सिंधुदुर्ग — ₹98.55 प्रति लिटर
सोलापूर — ₹98.51 प्रति लिटर
ठाणे — ₹97.83 प्रति लिटर
वर्धा — ₹98.46 प्रति लिटर
वाशिम — ₹99.82 प्रति लिटर
यवतमाळ — ₹99.83 प्रति लिटर
महाराष्ट्रात CNGचा दर किती?
पेट्रोल आणि डिझेलसोबत महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये CNGच्या दरातही फरक आहे. मुंबईत CNGचा दर ८८ रुपये प्रति किलो, पुण्यात ९७.५० रुपये, तर नागपुरात ८८.९० रुपये प्रति किलो आहे. सर्वात कमी दरांपैकी एक धाराशिवमध्ये ८५.५० रुपये प्रति किलो, तर सिंधुदुर्गमध्ये ८३.६५ रुपये प्रति किलो आहे.
अहमदनगर — ₹105.36 प्रति किलो
अकोला — ₹103.53 प्रति किलो
अमरावती — ₹103.78 प्रति किलो
छत्रपती संभाजीनगर — ₹105.36 प्रति किलो
भंडारा — ₹98.93 प्रति किलो
बीड — ₹101.60 प्रति किलो
चंद्रपूर — ₹100.00 प्रति किलो
धुळे — ₹93.65 प्रति किलो
गडचिरोली — ₹98.93 प्रति किलो
गोंदिया — ₹98.93 प्रति किलो
हिंंगोली — ₹103.53 प्रति किलो
जळगाव — ₹99.60 प्रति किलो
जालना — ₹99.60 प्रति किलो
कोल्हापूर — ₹96.95 प्रति किलो
लातूर — ₹88.00 प्रति किलो
मुंबई — ₹88.00 प्रति किलो
नागपूर — ₹88.90 प्रति किलो
नांदेड — ₹90.65 प्रति किलो
नंदुरबार — ₹100.64 प्रति किलो
नाशिक — ₹93.65 प्रति किलो
धाराशिव — ₹85.50 प्रति किलो
पालघर — ₹85.75 प्रति किलो
परभणी — ₹90.65 प्रति किलो
पुणे — ₹97.50 प्रति किलो
रायगड — ₹93.07 प्रति किलो
रत्नागिरी — ₹88.00 प्रति किलो
सांगली — ₹105.36 प्रति किलो
सातारा — ₹105.36 प्रति किलो
सिंधुदुर्ग — ₹83.65 प्रति किलो
सोलापूर — ₹93.00 प्रति किलो
ठाणे — ₹85.75 प्रति किलो
वर्धा — ₹100.00 प्रति किलो
वाशिम — ₹103.53 प्रति किलो
यवतमाळ — ₹103.78 प्रति किलो
कच्च्या तेलाच्या किमतीवर सगळ्यांचे लक्ष
६ सप्टेंबर २०२६ रोजी रविवार असल्याने जागतिक कमोडिटी बाजारात नवीन लाइव्ह ट्रेडिंग सुरू नाही. त्यामुळे मागील कारोबारी सत्रातील, म्हणजेच शुक्रवारच्या बंद भावानुसार कच्च्या तेलाच्या किमती पाहिल्या जात आहेत. जागतिक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडचा भाव सुमारे ९५.८५ ते ९६.२८ डॉलर प्रति बॅरल या पातळीवर बंद झाला. मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. दरम्यान, अमेरिकन क्रूड म्हणजेच WTIचा भाव सुमारे ९१.२२ ते ९१.४८ डॉलर प्रति बॅरल राहिला.