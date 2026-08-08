/आज गाडीत पेट्रोल-डिझेल, CNG भरायला जाण्याआधी जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चाशी थेट जोडलेले आहेत. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात करताना आज इंधनाच्या दरात काही बदल झाला आहे का, हे जाणून घेणे अनेकांसाठी महत्त्वाचे ठरते. देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि इतर बाजारातील घडामोडींचा इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील बदलांचा परिणाम केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर वाहतूक खर्चापासून ते फळे-भाज्या आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीपर्यंत जाणवू शकतो.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर — ₹112.02
- अकोला — ₹111.78
- अमरावती — ₹111.78
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹112.44
- भंडारा — ₹111.80
- बीड — ₹112.28
- बुलढाणा — ₹111.78
- चंद्रपूर — ₹111.80
- धुळे — ₹112.44
- गडचिरोली — ₹111.80
- गोंदिया — ₹111.80
- मुंबई — ₹111.21
- हिंगोली — ₹111.78
- जळगाव — ₹111.78
- जालना — ₹111.78
- कोल्हापूर — ₹112.02
- लातूर — ₹112.28
- नागपूर — ₹111.80
- नांदेड — ₹112.28
- नंदुरबार — ₹112.44
- नाशिक — ₹112.44
- धाराशिव — ₹112.28
- पालघर — ₹111.21
- परभणी — ₹112.28
- पुणे — ₹112.02
- रायगड — ₹111.21
- रत्नागिरी — ₹112.02
- सांगली — ₹112.02
- सातारा — ₹112.02
- सिंधुदुर्ग — ₹112.02
- सोलापूर — ₹112.28
- ठाणे — ₹111.21
- वर्धा — ₹111.80
- वाशिम — ₹111.78
- यवतमाळ — ₹111.78
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर — ₹98.66
- अकोला — ₹98.48
- अमरावती — ₹98.48
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹99.07
- भंडारा — ₹98.48
- बीड — ₹98.94
- बुलढाणा — ₹98.48
- चंद्रपूर — ₹98.48
- धुळे — ₹99.07
- गडचिरोली — ₹98.48
- गोंदिया — ₹98.48
- मुंबई — ₹97.83
- हिंगोली — ₹98.48
- जळगाव — ₹98.48
- जालना — ₹98.48
- कोल्हापूर — ₹98.66
- लातूर — ₹98.94
- नागपूर — ₹98.48
- नांदेड — ₹98.94
- नंदुरबार — ₹99.07
- नाशिक — ₹99.07
- धाराशिव — ₹98.94
- पालघर — ₹97.83
- परभणी — ₹98.94
- पुणे — ₹98.66
- रायगड — ₹97.83
- रत्नागिरी — ₹98.66
- सांगली — ₹98.66
- सातारा — ₹98.66
- सिंधुदुर्ग — ₹98.66
- सोलापूर — ₹98.94
- ठाणे — ₹97.83
- वर्धा — ₹98.48
- वाशिम — ₹98.48
- यवतमाळ — ₹98.48
- अहमदनगर — ₹105.36
- अकोला — ₹103.53
- अमरावती — ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹105.36
- भंडारा — ₹98.93
- बीड — ₹96.50
- चंद्रपूर — ₹100.00
- धुळे — ₹93.65
- गडचिरोली — ₹98.93
- गोंदिया — ₹98.93
- हिंगोली — ₹103.53
- जळगाव — ₹96.50
- जालना — ₹96.50
- कोल्हापूर — ₹101.00
- लातूर — ₹90.00
- मुंबई — ₹86.00
- नागपूर — ₹94.90
- नांदेड — ₹94.00
- नंदुरबार — ₹100.64
- नाशिक — ₹96.50
- धाराशिव — ₹90.00
- पालघर — ₹84.25
- परभणी — ₹90.65
- पुणे — ₹97.50
- रायगड — ₹93.07
- रत्नागिरी — ₹90.00
- सांगली — ₹105.36
- सातारा — ₹105.36
- सिंधुदुर्ग — ₹89.00
- सोलापूर — ₹93.00
- ठाणे — ₹84.25
- वर्धा — ₹100.00
- वाशिम — ₹103.53
- यवतमाळ — ₹103.78
दरांमध्ये शहरानुसार फरक का असतो?
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दर समान नसतात. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च, वितरणाचा खर्च आणि इतर स्थानिक घटकांमुळे शहरनिहाय किमतींमध्ये फरक पडू शकतो. त्यामुळे आपल्या शहरातील आजचा दर जाणून घेतल्यानंतरच इंधन भरण्याचा खर्च किंवा वाहनाच्या दैनंदिन वापराचा अंदाज घेणे अधिक योग्य ठरते.
(टीप: वरील इंधन दर तुम्ही दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष पंपावरील दरांमध्ये स्थानिक पातळीवर किरकोळ फरक असू शकतो.)