आज 1 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेलसाठी किती पैसे मोजावे लागणार? CNG चे दरही जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे वाहनचालकांचे दररोज लक्ष असते. आज, 8 सप्टेंबर 2026 रोजी देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर झाले आहेत. तेल कंपन्यांकडून दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाच्या किमती अपडेट केल्या जातात. त्यामुळे तुमच्या शहरात आज पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना मिळत आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होत असल्याने आगामी काळात भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या क्रूड ऑईलची किंमत जवळपास 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचली आहे. मागील तीन महिन्यांतील हा उच्चांक मानला जात आहे.
क्रूड ऑईलच्या दरात मोठी वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ब्रेंट क्रूड सध्या सुमारे 97.13 ते 97.31 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. मागील सत्रात त्याने 98.06 डॉलर प्रति बॅरलची उच्चांकी पातळी गाठली होती. तर अमेरिकेच्या WTI क्रूडची किंमत 92.63 ते 92.70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. त्यात 1.25 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भारतासाठी क्रूड ऑईलच्या वाढत्या किमती चिंतेचा विषय आहेत. कारण देशाच्या एकूण गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागल्यास भारताचा आयात खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम भविष्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता असते.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर
अहमदनगर – ₹111.85
अकोला – ₹113.17
अमरावती – ₹111.80
छत्रपती संभाजी नगर – ₹113.17
भंडारा – ₹111.80
बीड – ₹112.61
बुलढाणा – ₹113.17
चंद्रपूर – ₹111.80
धुळे – ₹111.70
गडचिरोली – ₹111.80
गोंदिया – ₹111.80
मुंबई – ₹111.21
हिंगोली – ₹113.17
जळगाव – ₹113.17
जालना – ₹113.17
कोल्हापूर – ₹112.60
लातूर – ₹112.61
नागपूर – ₹111.80
नांदेड – ₹113.18
नंदुरबार – ₹111.70
नाशिक – ₹111.70
धाराशिव – ₹112.61
पालघर – ₹111.70
परभणी – ₹113.17
पुणे – ₹111.85
रायगड – ₹111.21
रत्नागिरी – ₹112.60
सांगली – ₹112.60
सातारा – ₹111.85
सिंधुदुर्ग – ₹112.60
सोलापूर – ₹111.84
ठाणे – ₹111.38
वर्धा – ₹111.80
वाशिम – ₹113.17
यवतमाळ – ₹111.80
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर
अहमदनगर – ₹98.50
अकोला – ₹99.83
अमरावती – ₹98.48
छत्रपती संभाजी नगर – ₹99.83
भंडारा – ₹98.48
बीड – ₹99.21
बुलढाणा – ₹99.83
चंद्रपूर – ₹98.48
धुळे – ₹98.34
गडचिरोली – ₹98.48
गोंदिया – ₹98.48
मुंबई – ₹97.83
हिंगोली – ₹99.83
जळगाव – ₹99.83
जालना – ₹99.83
कोल्हापूर – ₹99.25
लातूर – ₹99.21
नागपूर – ₹98.48
नांदेड – ₹99.83
नंदुरबार – ₹98.34
नाशिक – ₹98.34
धाराशिव – ₹99.21
पालघर – ₹98.34
परभणी – ₹99.83
पुणे – ₹98.50
रायगड – ₹97.83
रत्नागिरी – ₹99.25
सांगली – ₹99.25
सातारा – ₹98.50
सिंधुदुर्ग – ₹99.25
सोलापूर – ₹98.51
ठाणे – ₹98.02
वर्धा – ₹98.48
वाशिम – ₹99.83
यवतमाळ – ₹98.48
महाराष्ट्रातील CNGचे आजचे दर
अहमदनगर – ₹105.36
अकोला – ₹103.53
अमरावती – ₹103.78
छत्रपती संभाजी नगर – ₹105.36
भंडारा – ₹98.93
बीड – ₹101.60
चंद्रपूर – ₹100.00
धुळे – ₹93.65
गडचिरोली – ₹98.93
गोंदिया – ₹98.93
हिंगोली – ₹103.53
जळगाव – ₹99.60
जालना – ₹99.60
कोल्हापूर – ₹96.95
लातूर – ₹88.00
मुंबई – ₹88.00
नागपूर – ₹88.90
नांदेड – ₹90.65
नंदुरबार – ₹100.64
नाशिक – ₹93.65
धाराशिव – ₹85.50
पालघर – ₹85.75
परभणी – ₹90.65
पुणे – ₹98.50
रायगड – ₹93.07
रत्नागिरी – ₹88.00
सांगली – ₹105.36
सातारा – ₹105.36
सिंधुदुर्ग – ₹83.65
सोलापूर – ₹93.00
ठाणे – ₹85.75
वर्धा – ₹100.00
वाशिम – ₹103.53
यवतमाळ – ₹103.78
(टीप: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये राज्यातील कर, स्थानिक कर आणि इतर शुल्कांमुळे शहरानुसार फरक पडतो. त्यामुळे वाहनात इंधन भरताना आपल्या शहरातील लागू दर तपासणे योग्य ठरेल. )